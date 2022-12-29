İzmirliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta ücretsiz olacak!

İzmirliler dikkat! Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan bilgilendirmeye göre İZBAN, 1 Ocak tarihinde ücretsiz olarak kullanılacak

1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.