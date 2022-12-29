BU HASTALIĞIN KAN TESTİ BULUNDU
BU HASTALIĞIN KAN TESTİ BULUNDU
0
SOYER'E ONUR ÖDÜLÜ
SOYER'E ONUR ÖDÜLÜ
0
ARALIKTA DENİZ KEYFİ!
ARALIKTA DENİZ KEYFİ!
0
MOLA YERİNDE ÖYLE BİR ŞEYİ UNUTTU Kİ...
MOLA YERİNDE ÖYLE BİR ŞEYİ UNUTTU Kİ...
0

İzmirliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta ücretsiz olacak!

İzmirliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta ücretsiz olacak!
29 Aralık 2022 Perşembe 09:02

İzmirliler dikkat! Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan bilgilendirmeye göre İZBAN, 1 Ocak tarihinde ücretsiz olarak kullanılacak

1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.

Etiketler; #izban #izmir #ücretsiz #1 ocak
Önceki Haber
İzmir'de evsiz kişi sokakta ölü bulundu!
Sonraki Haber
Erdoğan duyurdu: EYT'de yaş sınırı kaldırıldı, 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak!
İzmir'de evsiz kişi sokakta ölü bulundu!
İzmir'de evsiz kişi sokakta ölü bulundu!
0
İzmir'de karısını bıçaklayarak öldüren erkek: Sokak kedilerine bakıyordu!
İzmir'de karısını bıçaklayarak öldüren erkek: Sokak kedilerine bakıyordu!
0
İzmir'de hız cezası alan avukat, cezayı iptal ettirdi!
İzmir'de hız cezası alan avukat, cezayı iptal ettirdi!
0
İzmirli depremzedeler isyanda: Gökdelenler yapılırken TMMOB neredeydi?
İzmirli depremzedeler isyanda: Gökdelenler yapılırken TMMOB neredeydi?
0
Buca'da dev proje! Su baskınları tarih olacak!
Buca'da dev proje! Su baskınları tarih olacak!
0
Balçova’nın Engelsiz Yeni Yıl Partisi
Balçova’nın Engelsiz Yeni Yıl Partisi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.