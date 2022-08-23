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İzmirliler dikkat! Sağanak yağmur geliyor!

İzmirliler dikkat! Sağanak yağmur geliyor!
23 Ağustos 2022 Salı 14:48

İzmirliler dikkat! Meteoroloji İzmir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağmur öğle saatlerinde başlayacak ve akşam 18.00'a kadar sürecek

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Yarın 12.00- 18.00 saatleri arasında etkili olacak sağanağın kuvvetinin 21-50 kg/m2 olmasının beklendiği bildirildi. Buna göre, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Etiketler; #izmir #yağmur #sağanak yağmur
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