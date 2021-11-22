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İzmirliler dikkat! Sağanak yağmur geliyor!

Meteoroloji verilerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren Ege'de gök görültülü sağanak yağmur etkili olacak

İzmirliler dikkat! Sağanak yağmur geliyor!
22 Kasım 2021 Pazartesi 14:17

Yapılan son değerlendirmelere göre;yarın (Salı)sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların,İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sağanak yağmur yarın sabah saat 06.00 sıralarında başlayacak ve ertesi gün saat 12.00 sıralarına kadar devam edecek.

Etiketler; #izmir #izmir yağmur #izmir hava durumu
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