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İzmirliler dikkat! Sel, su baskını, dolu, yıldırım uyarısı!

İzmirliler dikkat! Sel, su baskını, dolu, yıldırım uyarısı!
23 Kasım 2022 Çarşamba 09:11

Meteoroloji İzmirlileri yağmura karşı uyardı. Bugün sabah saatlerinde başlayacak ve il genelinde etkili olacak yağışların çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olacağı bildirildi. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarıldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için sağanak uyarısı yapılırken, kuvvetli yağışın bugün 09.00'da başlayacağı ve saat 21.00'e kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir il genelinde kuvvetli (20- 50 kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/m2 ), güney ve doğu ilçelerinde (Seferihisar,  Menderes, Torbalı,  Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz) çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (51- 100 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Yağışlarla beraber rüzgarın güney yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur #uyarı #haber
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