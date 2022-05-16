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İzmirliler dikkat! Sıcaklık 13 derece birden düşecek!

İzmirde yaz sıcaklarının beklendiği şu günlerde hava sıcaklıklarının birden bire düşeceği açıklandı

İzmirliler dikkat! Sıcaklık 13 derece birden düşecek!
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:59

İzmir'de bahar sıcakları etkili olurken perşembe günü ise hava sıcaklıklarının birden bire düşeceği açıklandı.

Meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın İzmir'de sıcaklık 29 derece olurken, çarşamba günü ise sıcaklık 30 dereceye çıkacak. Ancak perşembe günü ise yağmur geliyor. Yağmurun etkisi ile sıcaklıklar 13 derece birden düşecek ve perşembe günü hava sıcaklığı 17 derece olacak. Cuma günü yine yağmurlu bir hava etkili olacak ve sıcaklık 19 derece olarak etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise yağmur İzmir'e terk ediyor ve sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor.

Etiketler; #izmir #izmir hava durumu #izmir yağmur
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