İzmirliler dikkat! Yağmur geliyor

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji yağmur konusunda uyardı. Önümüzdeki 6 gün yağmur var

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İzmir'de önümüzdeki altı gün boyunca yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar da birden bire düşecek. Meteoroloji verilerine göre yarın gökgürültülü yağmur bekleniyor. Sıcaklık ise 22 dereceye düşecek. Çarşamba günü de İzmir'de yağmur etkili olacak, sıcaklığın ise en yüksek 22 derece hissedilmesi bekleniyor. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü de yağmurun etkili olması beklenirken, cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar 20 derecenin altına düşecek ve 19 derece olarak hissedilecek.