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İzmirliler dikkat! Yağmur ve fırtına geliyor!

İzmirliler dikkat! Yağmur ve fırtına geliyor!
26 Şubat 2022 Cumartesi 15:20

İzmir genelinde yarın sağanak, Kuzey Ege Denizi'nde ise fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Denizciler ve vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi'nde fırtınanın etkili olacağını duyurdu. 6 ila 8 bofor (50-75 km/sa) kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri ayrıca öğleden sonra Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinden başlayacak gök gürültülü sağanağın İzmir il genelinde etkili olacağını açıkladı. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların fırtına ve kuvvetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur #fırtına
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