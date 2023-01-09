İzmirliler dikkat! Yağmurlu havalar geliyor!

İzmir'de güneşli havalar son buluyor. Yarından itibaren İzmir'de yağmur etkili olacak. Havaların da yağmurla birlikte soğuyacağı öğrenildi

Meteoroloji verilerinden alınan bilgiye göre İzmir yağmurlu havanın etkisi altına giriyor. Yarın başlayacak yağmurlar perşembe günü ara verecek. Daha sonra cuma günü yeniden etkili olmaya başlayacak yağmurların hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları da düşecek. Yarın İzmir'de en yüksek sıcaklık 16 derece olarak açıklanırken, çarşamba günü ise 13 derece olacak. Perşembe günü güneşli bir gün olacak ve sıcaklık ne yüksek 14 derece olacak. Cuma günü ise yeniden yağmur var ve en yüksek sıcaklık 13 derece olarak açıklandı. Hafta sonu ise İzmir'de yağmurlu geçecek ve en yüksek sıcaklık 14 derece olacak.