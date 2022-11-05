İzmirliler dikkat! Yarın bu yollar kapalı!

Yarın Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro düzenlenecek. İzmir Emniyet Müdürlüğü yarış nedeniyle saat 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yolların kapatılacağını açıkladı

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro, yarın altıncı kez düzenlenecek. Gran Fondo World Tour kapsamına ilk kez alınıp, 13 ülkeden 1159 bisikletçinin pedal çevireceği, Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen yarış, 110 kilometrelik Carraro Parkuru ve 63 kilametrelik Toyota HYBRID Parkuru olmak üzere iki farklı yarışa ev sahipliği yapacak. Yarışta toplanan katılım bedelinin tamamı, Veloturk'ün, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılırken, pedallar çocukların bisiklet hayalleri için dönecek.

Yarın saat 7 ile 14.00 saatleri arasında bu yollar kapalı olacak. İşte Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama...

-Atatürk Caddesinin, Eski Hükümet Konağı Kavşağı ile Çakabey Kavşağı arasında kalan güzergahı Çeşme Belediyesi istikametine araç trafiğine kapatılacak olup;

Trafik akımı Alaçatı istikametine (Stadyum tarafı) olacak şekilde geliş-gidiş olarak verilecektir.

-Çakabey Kavşağı-Otogar Kavşağı arasında (2122 Sokak) kalan güzergahta trafik akımı Çeşme Polisevi tarafından gidiş-dönüş olacak şekilde verilecek olup;

Yolun ters istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

-Alaçatı Dörtyol Kavşağından Port Viyadük yönüne (Çamlık Yolu) Port istikametine trafik akımı gidiş-dönüş olarak verilecek olup;

Yolun ters istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

-Alaçatı Dörtyol Kavşağından Şifne yol ayrımına kadar yolun sahil kesimi araç trafiğine kapatılacak olup;

Trafik akımı yolun ters istikameti üzerinden gidiş-dönüş olarak verilecektir.

-Eski İzmir Otoban Bağlantı yolu devamında Atatürk Caddesi üzerinde 35 Polis Noktası (Shell Benzinlik Mevkii) ile Eski Hükümet Konağı Kavşağı arasında kalan güzergahın sahil kesimi araç trafiğine kapatılacak olup;

Araç trafiği yolun ters istikameti üzerinden gidiş-dönüş olarak verilecektir.

-İzmir-Çeşme Devlet Karayolunun (Eski Çeşme yolu), İzmir Yüksek Teknoloji (İTE) kavşağı ile Kutlu Aktaş Barajı (9 ile 35. km’leri) arasındaki güzergah araç trafiğine kapatılacak olup;

Çeşme ilçesi istikametine trafik akımı İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden sağlanacaktır.

-Zeytinler Otoyol Kavşağı ve Alaçatı Otoyol Kavşağından, İzmir-Çeşme Devlet Karayoluna (Eski Çeşme yolu) trafik akımı verilmeyecektir.

- İzmir-Karaburun Devlet Karayolunda;

Karaburun’dan İzmir istikametine giden trafik akımı Karapınar Kavşağından (40. km),

İzmir istikametinden Karaburun istikametine giden trafik akımı ise Gülbahçe Kavşağından (50. km) araç trafiğine kapatılacak olup;

İzmir-Karaburun arasındaki trafik akımı Gülbahçe-Balıklıova Karayolundan (Sahil Şeridinden) sağlanacaktır.