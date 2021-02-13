BU YÜZDEN İŞİNDEN OLDU
BU YÜZDEN İŞİNDEN OLDU
0
KAHVE İÇİN ERKEKLERDE...
KAHVE İÇİN ERKEKLERDE...
0
ÜNLÜ ŞARKICI KORONA OLDU
ÜNLÜ ŞARKICI KORONA OLDU
0
GAFFAR OKKAN DÖNEMİ DİZİ OLUYOR
GAFFAR OKKAN DÖNEMİ DİZİ OLUYOR
0

İzmirliler dikkat! Yine kuvvetli yağış geliyor!

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Şubat'ta kuvvetli yağmur beklendiği, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi

İzmirliler dikkat! Yine kuvvetli yağış geliyor!
13 Şubat 2021 Cumartesi 15:20

Deprem, sel ve son olarak hortum felaketinin yaşandığı İzmir'de Valilik, 14 Şubat Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın İzmir genelinde kuvvetli (25-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir yağmur #izmir yağış
Önceki Haber
Yol kenarında ceset bulundu!
Sonraki Haber
Buca metrosu için ihale adımı atıldı
Buca metrosu için ihale adımı atıldı
Buca metrosu için ihale adımı atıldı
0
Hortumu yaşayanlar anlattı: Bomba patlamış gibiydi
Hortumu yaşayanlar anlattı: Bomba patlamış gibiydi
0
2 yıl önce tramvay beklerken darp edilmişti, dava açılmamasına isyan etti
2 yıl önce tramvay beklerken darp edilmişti, dava açılmamasına isyan etti
0
Bornova Belediyesi'nden miniklere hediye
Bornova Belediyesi'nden miniklere hediye
0
Yarış tutkusu sayesinde kanseri yendi
Yarış tutkusu sayesinde kanseri yendi
0
İzmir'de toplu ulaşıma 8 Mart indirimi, Urlalı ve Çeşmeli üreticilere afet desteği
İzmir'de toplu ulaşıma 8 Mart indirimi, Urlalı ve Çeşmeli üreticilere afet desteği
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.