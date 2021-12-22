İzmirliler en uzun gecede koştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti yapma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun günü olan 21 Aralık'ta gece koşusu ve bisiklet sürüşü düzenledi. Konak Vapur İskelesi önünden başlayan ve renkli görüntülere sahne olan 6,5 km’lik koşuya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ı sporla taçlandırdı. Konak Vapur İskelesi ile Üçkuyular İzmir Marina arasında düzenlenen etkinliğe bine yakın koşucu ve 150'den fazla bisikletli katıldı. Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer koşu öncesi Saat Kulesi önünde toplanan katılımcılar ile birlikte müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Başkan Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu katılımcılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip ederek 6,5 kilometrelik parkuru İzmir Marina’da tamamladı. Parkur boyunca renkli görüntülerin oluştuğu organizasyonda İzmir Marina’daki bitiş çizgisine ulaşan katılımcılara sıcak çorba, döner ve sıcak içecek ikram edildi.

Bisiklet grupları eşlik etti

Konak Vapur İskelesi önünden başlayan koşuya Başkan Soyer ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, spor kulüplerinin temsilcileri, bisiklet grupları, bürokratlar ve yurttaşlar katıldı. Koşu ve bisiklet sürüşüne katılanlar ışıklı süsler ve fenerler eşliğinde geceyi renklendirdi.