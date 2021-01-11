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İzmirliler hazır olun! Soğuk ve yağmur kapıda!

Meteoroloji İzmir hava durumu ile ilgili bilgi verdi. Bugün İzmir sıcak olsa da, soğuk havalar çok yakında

İzmirliler hazır olun! Soğuk ve yağmur kapıda!
11 Ocak 2021 Pazartesi 09:20

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İzmir'de soğuk havalar kapıda. Bugün İzmir'de sıcaklık 21 dereceye kadar yükselecek, ancak bir kaç gün sonra hava birden soğuyacak.

İzmir'de yarından itibaren yağmur bekleniyor. Salı günü hava sıcaklığı en fazla 19 derece olacak. Çarşamba günü de İzmir'de yine yağmur olacak ve sıcaklık en fazla 13 dereceyi görece.

Perşembe günü de yağış devam ederken sıcaklık daha da düşecek. Alınan bilgiye göre perşembe günü İzmir en fazla 9 dereceyi görecek. Cuma günü hava sıcaklığı en fazla 7 derece olacak gece ise ilk defa eksinin altına düşecek. Cuma günü İzmir'de gece sıcaklığı -1 olacak.

Cumartesi günü ise donduran bir yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı en fazla 8 dereceyi görecek. Pazar günü de yağmur etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı ise 7 dereceyi görecek.

Etiketler; #izmir #izmir hava durumu #izmir soğuk
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