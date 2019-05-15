İzmirliler İlk Kurşun'dan Cumhuriyet'e yürüdü

15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali sırasında istilacı güçlere karşı "İlk Kurşun"u atarak Milli Mücadele'nin kıvılcımını başlatan "Şehit Gazeteci Hasan Tahsin", Konak Atatürk Meydanı'nda bulunan İlk Kurşun Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'na 100.Yıl Yürüyüşü gerçekleştirildi. Anma törenine İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Bedri Serter, Özcan Purçu, Murat Bakan, Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Vatan Partisi, Genç Parti yöneticileri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi Başkanı Dr.Ayhan Bülent Toptaş, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Eraslan, İZİKAD Başkanı Huriye Serter, EBSO Vakfı Kadınlar Birliği üyeleri, Hasan Tahsin 100. Yıl Onur Ödülünü alan Gazeteci Yazar Hıfzı Topuz, İzmirli gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen törende yaptığı konuşmada, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'in 15 Mayıs 1919 tarihinde işgalci, emperyalist güçlere karşı ilk kurşunu atarak kurtuluş mücadelesinin ateşleyicilerinden biri olduğunu anımsatarak, "Sözleri eylemi doğurdu. Eylemi de bir ulusun bağımsızlık mücadelesini... Yurdumuzun düşman işgaline uğradığı, baskının, zulmün her yerde hissedildiği, kimilerinin hıyanet, dalalet içinde vatanı peşkeş çektiği bir dönemde; yaptığı konuşmalar, hazırladığı bildirilerle halkı aydınlatan, direnişi örgütleyen bir vatanseverdi Hasan Tahsin. Gerçek aydının yalnızca sözle değil, eylemle de halkın yanında olması gerektiğine inanan bir kahramandı" dedi.

Gerçeği söylemekten vazgeçmeyiz

Dikmen şunları söyledi: İnsan haklarına saygılı olmak, hak ve özgürlükleri korumak, hukuku tüm kurumlara egemen kılarak eylemlerini buna uygun yapmak, Anayasa ve hukukun üstünlüğüne bağlı olmak ve her şeyin üstünde tutarak yasa koyucunun da bu yasalara uymasını sağlamak hukuk devletinin olmazsa olmazlarıdır. Hukuk devletinde, devlet her türlü faaliyetinde hukuk kurallarını egemen kılarak, keyfi uygulamaları engeller. Bugün cezaevlerinde olan gazeteci, basın mensubu arkadaşlarımızın, keyfi uygulamalarla, somut delil ve gerekçelere dayandırılmadan cezalandırıldığını söylüyorsak ki söylüyoruz bu durum hukuk devletinin gereklerinin yerine getirilmediğinin kanıtıdır. Bu durumun olağanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Yazıp söylediklerinden dolayı gazetecilerin cezalandırılması ne hukuk devletinin ilkeleriyle bağdaşır ne de adalete, vicdana sığar. Geçmişte olduğu gibi bugün de gerçek gazeteciler, tüm baskılara, cezalandırmalara, engellemelere rağmen ne doğruyu yazıp çizmekten vazgeçtiler ne de söylemekten... Tıpkı Hasan Tahsin gibi..." Konak Atatürk Meydanı'ndaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'na 100. Yıl Yürüyüşü gerçekleştirildi. Bando eşliğinde yapılan yürüyüşe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Korteji, Cumhuriyet Meydanı'nda Efeler karşıladı. Zeybek gösterisinin ardından barış ve özgürlük sembolü olarak beyaz balon uçuruldu.