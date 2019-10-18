İzmirliler iyilik için tekrar buluşuyor

Yaşar Üniversitesinin organizasyonuyla bir araya gelerek "İzmir'de iyilik var" sloganıyla yola çıkan ve son 3 yılda 100 binlerce kişiye dokunan sivil toplum kuruluşları, bu yıl 4. kez "İyilik" için buluşuyor. Bu yıl teması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde "Karasal yaşam" ve "Ormansızlaşma" olarak belirlenen etkinlikte, binlerce iyilik gönüllüsü, 7 Aralık Cumartesi günü yine Gündoğdu Meydanı'nda buluşacak.

4 yıl önce Yaşar Üniversitesi'nde "Kampüste iyilik var" sloganıyla başlayan iyilik hareketi, her yıl daha da fazla katılımla büyüyüp tüm kenti sarıyor. Bu yıl 4. kez "İzmir'de İyilik Var" sloganıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, Yaşar Üniversitesinin organizasyonuyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu iyilik ağı, yine tüm kenti saracak. Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle tüm insanları, birbirine, çevresine, hayvanlara, doğaya iyilik yapmaya ve iyiliği birbirine hatırlatmaya davet eden etkinliklerle "Herkesin bir başkası için yapabileceği bir iyiliğin mutlaka olduğu, iyiliğin hiçbir gruba ait bir davranış biçimi olmadığı ve iyilik yapmanın bir ön koşulu bulunmadığı" mesajı verilmek isteniyor.

Tema karasal yaşam

Önceki yıldan itibaren İzmir'de İyilik Var Hareketinin hepimizi ilgilendiren konuları da gündeme taşımak için bir tema üzerinde yoğunlaştığını belirten Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, "Önceki yıl engellilerin yaşamın bütün alanlarına erişimi konusuna dikkat çektik. Geçen yıl da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dikkat çekmek için 12. maddede yer alan Sorumlu Tüketim konusunda, bireyleri, kurumları ve toplumu duyarlı olmaya davet etmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledik. Bu yıl temamız ise geçtiğimiz yaz İzmir'de yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle 'Karasal yaşam' ve 'Ormansızlaşma' olarak belirlendi" dedi. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 15. Maddenin "Karasal yaşam" olduğunu ifade eden Çimenli, "Madde; insan yaşamının gıda ve geçim kaynakları bakımından okyanuslara olduğu kadar karaya da bağımlı olduğunu, bitkilerin, tarımın önemini anlatıyor. Yine aynı maddede, yerkürenin yüzeyinin yüzde 30'nu kaplayan ormanların da milyonlarca tür için hayati önem taşıdığı, yaşam alanları, önemli temiz hava ve su kaynakları sağladığı, aynı zamanda da iklim değişikliği ile mücadele açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. Ormansızlaşmanın durdurulması da iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından hayati önem taşıyor. Biz de günümüzde yaşanan toprak bozulmasına, ekilebilir arazilerin kaybına, kuraklık ve çölleşmeye bu gibi birçok nedenle soyları tükenen hayvanlara dikkat çekeceğiz" diye konuştu.



Orman farkındalığı için

Geçtiğimiz yaz İzmir'de yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle belirlenen konu çerçevesinde İzmir'in farklı noktalarında stantlar açacaklarını, film gösterimleri, sokak performansları, söyleşiler, tiyatro gösterileri düzenleneceğini belirten Kevser Çimenli, "Bunların yanı sıra organik atıkların değerlendirilmesi için balkon kompostu atölyesi, tohum bombası, ileri dönüşüm gibi atölyeler ve kimyasal temizlik ürünlerine alternatif ürünler üretmek için ev atölyeleri gerçekleştirilecek. Etkinliklerin tümü 'İzmir'de iyilik var' sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Yüzlerce hektar ormanın kaybedilmesinden sonra gönüllülerimiz orman konusundaki farkındalığı, orman ekosistemi ve diğer canlıları ve yaşam döngüsü üzerindeki etkisi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık amaçlı çalışmalar da yapacak. Çok büyük oranda insan kaynaklı çıkan yangınları azaltmak için yapılması gereken basit önlemleri anlatan kısa filmler ve görseller, sosyal medya üzerinden ormansızlaşma konusunda kampanya yürütülecek" diyerek yapılacakları anlattı. Katılan tüm kurumlar olarak 7 Aralık Cumartesi günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğdu Meydanı'nda buluşacaklarını belirten Çimenli, "Tüm İzmirlileri, bir şenlik gibi kurgulanan bu iyilik gününe bekliyoruz" diyerek iyiliğe davet etti.

