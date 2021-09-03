İzmirliler “Nostaljik Tramvay" ile geçmişe gidecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın minyatür tren nostaljisini 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yaşatacak. Köklü geçmişiyle birçok yeniliği yıllardır misafirlerine sunan İzmir Enternasyonal Fuarı, 90. yılında nostaljik tramvaylar “Çiğdem" ve “Boyoz" ile renklenecek. İlk kez 1964 yılında Kültürpark içinde dolaşmaya başlayan minyatür trenin rotasında fuar boyunca Kültürpark'ı turlayacak Nostaljik Tramvay seferleri ücretsiz olacak

İzmir Enternasyonal Fuarı bugün 90. kez kapılarını açacak. Teknoloji, kültür, sanat, spor ile eğlenceyi bir arada sunmayı hedefleyen 90. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl ziyaretçileri geçmiş yıllara götürecek bir sürprizle karşılayacak. 1964 yılında, 33. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ilk kez Kültürpark'ı dolaşmaya başlayan minyatür trenin yerini bu yılki fuarda Nostaljik Tramvay alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş.'nin “Çiğdem" ve “Boyoz" adlı nostaljik tramvayları, İEF boyunca minyatür trenin benzer rotasında Kültürpark'ı turlayacak.

Fuar misafirleri, 90. İEF'ye özel süslenen nostaljik tramvaylardan ücretsiz faydalanacak. Başlangıç noktasından tramvaya binecek vatandaşlar, yarım saatlik bir turla Kültürpark'ı gezme şansı yakalayacak. 12 yaşından küçük çocuklar, ancak ebeveynleri nezaretinde binerek tura katılabilecek. Keyifli anların yanında, küçük yolcularına sürpriz hediyeleri de olan İEF Nostaljik Tramvay turları saat 18.00'den itibaren başlayacak, 24.00 itibariyle tamamlanacak. Mutlaka maske takarak binilebilecek Nostaljik Tramvay seferlerinde dezenfeksiyon işlemleri de her zamanki gibi düzenli olarak devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “Gevrek” isimli nostaljik tramvayı ise Kordon'da çalışmayı sürdürecek.