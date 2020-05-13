İzmirliler tedbiri elden bırakmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre, “yeni normal” sürecinin başladığı 11 Mayıs haftasında, ilk iki günün otobüse biniş değerleri, geçen haftanın aynı dönemine göre ortalama yüzde 14 arttı. Başkan Tunç Soyer, İzmirlilere teşekkür etti, “tedbire devam” mesajı verdi

Korona virüsü salgınıyla mücadele eden Türkiye’de, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle bazı tedbirler gevşetildi. Alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar, mağazalar, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri; hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla açıldı. Bununla birlikte yetkililerin yaptığı, “Bir anda sokaklara akın etmeyin” çağrısına İzmir’de büyük oranda uyulduğu görüldü.

Yüzde 16 arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre, “yeni normal” sürecinin başladığı pazartesi günü tüm toplu ulaşım araçlarına 402 bin 809 biniş yapıldı. Bu sayı, geçen hafta pazartesi günü 345 bin 780 olarak gerçekleşmişti. 57 bin 29 binişlik farkı yaratan en yüksek artışın, yaklaşık 42 bin rakamıyla tam binişlerde olduğu görüldü. Böylece, pazartesi günü toplu ulaşım araçlarına biniş oranı, bir önceki pazartesiye göre yalnızca yüzde 16 arttı. 12 Mayıs Salı günü biniş sayısı ise bir önceki salıya göre yalnızca yüzde 13 arttı. Böylece “yeni normal” haftasının ilk iki gününde ortalama biniş artışı, bir önceki haftanın aynı dönemine göre ortalama yüzde 14 oldu.

Soyer’den teşekkür

İzmirlilerin sorumlu davrandığını belirten ve teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, virüsün etkisi tamamen kırılıncaya kadar tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurguladı. Salgının devam ettiğini kaydeden Başkan Soyer, “Zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya gayret gösterelim. Çıkacaksak da kalabalık olmayan saatlerde olmasına dikkat edelim. Hijyen ve korunma tedbirlerine azami ölçüde uyalım” dedi.

Mümkünse bisiklet kullanın

Toplu taşımayı kullanmak yerine, mümkünse yürünmesini ya da bisiklet kullanılmasını öneren Başkan Soyer, “Bisiklet kullanımını artırmak ve özendirmek için çalışmalarımız da var. Yakında duyuracağız. Toplu taşımayı kullanmak zorundaysak yoğun saatlerde değil; 10.00-16.00 saatleri arasında çıkmaya özen gösterelim. Maskesiz dolaşmayalım” diye konuştu.