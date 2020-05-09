İzmirliler yasak öncesi Havra Sokağı’na akın etti

İzmir'de sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar, gıda alışverişi yapmak için Havra Sokağı’na akın etti. Zabıta ekipleri, maskesiz vatandaşları uyardı.

İzmirliler yasak öncesi Havra Sokağı’na akın etti
09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:24

Saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve pazar gecesi sona erecek olan sokağa çıkma yasağına saatler kala Havra Sokağı, İzmirlilerin akınına uğradı. Vatandaşlar, pazar alışverişini yapabilmek için sokaktaki tezgahlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Zabıta ekipleri ise Havra Sokağı’nın girişine bariyerler koyarak alışverişe gelen vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyup uymadığını kontrol etti. Maskesiz olan vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, yoğunluk oluşmasının ardından vatandaşların Havra Sokağı'na sırayla girmesine müsaade etti.

Alışverişe gelen Hayriye Göl, hafta sonu kısıtlaması dolayısıyla dışarı çıkamayacağı için sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkmak zorunda kaldığını söyledi. 28 gündür ilk defa sokağa çıktığını söyleyen Canan Yıldız ise, "Gelmek zorundaydık. Sosyal mesafe denen hiçbir şey yok. Ben yaklaşık 28 gündür ilk defa sokağa çıkıyorum” diye konuştu. Bir diğer vatandaş Orhan Sincaroğlu da Havra Sokağı’nın bu kadar kalabalık olmasının doğru olmadığını dile getirdi.

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