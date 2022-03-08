İzmirlilerden 1 milyon liralık karakış yardımı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle hayata geçirdiği “karakış” destekleri sürüyor. İzmirliler ise bu kapsamda başlatılan kampanyaya Halkın Bakkalı’ndan gıda ve hijyen paketlerini satın alarak katıldı. Başkan Tunç Soyer, çağrısına uyan ve dayanışma kampanyasına kısa sürede yaklaşık 1 milyon liralık katkı sağlayan İzmirlilere teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, ekonomik kriz ve giderek artan yoksulluğa karşı başlattığı karakış destekleri İzmir Dayanışması ile büyüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım 2021 ve Mart 2022 tarihleri arasındaki dört aylık dönemde gıdadan bebek bezine, giysiden ısınmaya kadar yurttaşlara 10 milyon 634 bin lirası nakit olmak üzere 84 milyon 413 bin 625 liralık destek verdi.

Başkan Tunç Soyer’in çağrısı üzerine İzmirlilerin de dayanışmaya katılmasına yönelik kampanya ise sona erdi. Yaklaşık 1 milyon liralık destek yurttaşların bağışlarından karşılandı. Halkın Bakkalı’ndan satın alınan gıda ve hijyen paketleri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Sayenizde İzmir Dayanışması’nı biraz daha büyüttük

İzmir Dayanışması’nın sonuna gelinirken Başkan Tunç Soyer, yurttaşlara bir teşekkür mesajı yayımlayarak “Yoksulluğu en derinden hisseden hemşehrilerimizi karakışın sert soğuğundan korumak için Halkın Bakkalı aracılığıyla aldığınız gıda ve hijyen paketlerinin her biri gerçek ihtiyaç sahipleriyle buluştu. Sayenizde İzmir Dayanışması’nı biraz daha büyüttük. Bu zor günlerde dayanışma ruhu içerisinde ‘Biz Varız, Biz İzmiriz’ diyerek yardımlaşmanın en güzel örneğini yaşattık. Çağrımızı karşılıksız bırakmayarak sergilediğiniz bu eşsiz dayanışma ve bizi biz yapan tüm insani değerlere sahip çıktığınız için bir kez daha teşekkürler İzmir!” dedi.

10 milyonu aşkın nakit desteği

İzmirlilerin destekleriyle büyüyen kara kış destekleri kapsamında, ihtiyaç sahibi yurttaşlara 35 bin 385 gıda, 3 bin 506 hijyen paketi dağıtıldı. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu kararı ile 6 bin 279 haneye toplam 10 milyon 634 bin lira nakit yardımı yapıldı. 8 bin 909 paket bebek bezi, 24 bin 243 battaniye, 8 bin 424 soba ve yakacak, 948 tüp dağıtımı yapıldı.

Bizİzmir Giysi Noktası ve Giyim Otobüsü aracılığıyla 2 bin 371 haneye 88 bin 161 parça giysi, bin 52 oyuncak dağıtıldı. 313 haneye buzdolabından televizyona, çamaşır makinesinden yatağa, halıdan koltuğa bin 374 ev eşyası ulaştırıldı.

Dayanışma noktalarında sıcak yemek

İzmir’de ikram araçlarıyla mahallelere, Dayanışma Noktaları ile ihtiyaç sahiplerine, üniversite öğrencilerine, evsiz yurttaşlara Aşevleri tarafından sıcak yemek sağlandı. 1 milyon 171 bin kişilik sıcak yemek, 464 bin kişilik çorba, kahvaltılık, kumanya üretildi.

İlk ve ortaokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 20 bin 704 bot ve mont ulaştırıldı. Çölyak ve fenilketönüri hastalarına 4 bin özel gıda paketi dağıtıldı. Soğuk kış günlerinde 2 bin 173 yurttaşa hamam hizmeti verildi, 357 yurttaş ise Basmane bölgesinde kiralanan otelde konaklatıldı. 98 akülü ve manuel tekerlekli sandalye, 55 hasta yatağı, 44 bin 280 hasta bezi, 3 milyon 641 bin litre süt dağıtıldı.