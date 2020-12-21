İzmirlilerden özür dileyin

İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği’nden sanatçı Coşkun Sabah’ın açıklamalarına sert tepki geldi. Yapılan açıklamada “Yıllarca sanatını icra ederek İzmir’den ekmek yiyen, sanatına saygı duyduğumuz bir kişinin ötekileştirici bir dil kullanmasını kabul etmiyor, kınıyoruz. Sayın Sabah başta İzmirliler olmak üzere tüm Egelilerden özür dilemelidir” ifadeleri kullandı.

Coşkun Sabah, kızı Roza Sabah'ın bikinili paylaşımı nedeniyle onunla bir ay küs kaldığını belirterek, 'Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım, kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem.' ifadesini kullanmıştı. Bu ifade büyük tepki çekti. Ankara’da yaşayan İzmirlilerin kurduğu İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Aksu, Coşkun Sabah’ın gündem yaratan açıklamalarını kınadıklarını ve ötekileştirici bir üslubu kabul edemeyeceklerini söyledi. Dernek Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada ülkedeki kutuplaşmaya, ötekileştirmeye katkı sunan açıklamaların birlikte yaşama ruhuna zarar vermekten başka bir işe yaramadığını vurgulayan Başkan Aksu, “Yıllarca sanatını icra ederek İzmir’den ekmek yiyen, sanatına saygı duyduğumuz bir kişinin ötekileştirici bir dil kullanmasını kabul etmiyor, kınıyoruz. Sayın Sabah başta İzmirliler olmak üzere tüm Egelilerden özür dilemelidir. Bu zihniyet ile Sayın Sabah’ın İzmirli ve Egeli olmadığına seviniyoruz. Çünkü biz İzmirliler her türlü ötekileştirmeye, insanları yaşam tarzlarına ve giyimlerine göre ayrıştırmaya karşıyız. Biz İzmirliler Cumhuriyetin aydınlık değerlerini yaşatmayı kendimize amaç edinmişken bireyleri ait oldukları memlekete göre, gelenek ve göreneklerini yaşayış tarzlarına göre ayrıştırmayı yine Cumhuriyetin kendisine en büyük tehdit olarak görüyoruz. Bunu yıllarca sanatını İzmir’de icra ederek para kazanan bir sanatçının bilmiyor olmasını düşünmüyoruz. Gündemde kendine yer edinmek için yapılmış bu talihsiz açıklamanın İzmirliler tarafından asla kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kabul edilemez

Tüm İzmirlilerin Coşkun Sabah’tan bir özür beklediğini ifade eden İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Aksu, “Hoşgörüyü, insan haklarını ve özgürlükleri, demokrasiyi her zaman benimsemiş ve bu topraklarda birlik içerisinde yaşayabilmenin en güzel örneğini sunan güzel İzmirimizi ötekileştirici zihniyetin bir öznesi olarak kullanmak, ülkemizin herhangi bir ili ile kıyaslayarak gündem yaratmak ülkemizin bugün içerisinde bulunduğu kutuplaşmaya katkı sunmaktan öteye gitmemektedir. Bizler kutuplaşma ile mücadele etmemiz gerekirken, bir sanatçının bizi özne haline getirmesinden duyduğumuz üzüntü ve öfkeyi dile getirmekten üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Açıklamalarını asla kabul etmezken kendisinin de kırdığı İzmirlilerden özür dilemesi gerektiğini düşünüyor ve bekliyoruz” dedi.