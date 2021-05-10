ERKEN ERGENLİK ARTTI!
ERKEN ERGENLİK ARTTI!
0
YAVRULAR YUMURTADAN ÇIKTI
YAVRULAR YUMURTADAN ÇIKTI
1
ÜNLÜ KÖPEK ÖLDÜ!
ÜNLÜ KÖPEK ÖLDÜ!
0
EVCİL HAYVAN SAHİPLENİN ÇÜNKÜ...
EVCİL HAYVAN SAHİPLENİN ÇÜNKÜ...
0

İzmirlilere 34 milyon TL ceza kesildi!

İzmir Valiliği, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de uygulanan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında, kuralları ihlal eden 14 bin 93 kişiye 34 milyon 171 bin 282 TL idari para cezası uygulandığını, 4 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığını açıkladı

İzmirlilere 34 milyon TL ceza kesildi!
10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:29

İzmir Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan tarihinde başlayan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kısıtlama süresince İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde uygulamalarını sürdürdüğü bildirildi. Kolluk kuvvetlerinin gündüz 365, gece ise 270 uygulama noktasında 1123 ekip ve 3 bin 157 personelle denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi. 
 

34 MİLYON 171 BİN 282 TL PARA CEZASI 
 

Polis ve jandarma ekiplerinin gece ve gündüz olmak üzere kent genelinde, kısıtlama kurallarını ihlal eden kişilere idari para cezası uyguladığı ve bazı kişilere adli işlem yaptığı öğrenildi. İzmir Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve 11 bin 668 kişiye 31 milyon 374 bin 69 TL idari para cezası, sosyal mesafe kuralına uymayan 295 kişiye 901 bin 813 TL idari işlem, maske kuralına uymayan 2 bin 130 kişiye ise 1 milyon 895 bin 400 TL idari işlem uygulandığı duyurdu. Toplamda, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 14 bin 93 kişiye, 34 milyon 171 bin 282 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir tam kapanma #izmir kesilen cezalar
Önceki Haber
İzmir'de TIR kazası: 2 kişi öldü
Sonraki Haber
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de seyyar satıcılara destek!
İzmir'de seyyar satıcılara destek!
0
Başkan Soyer'den sabah 05.00'te bayramlaşma
Başkan Soyer'den sabah 05.00'te bayramlaşma
0
Depremde oğlunu ve annesini kaybetmişti. Enkazdan çıkan mektubu okuyunca...
Depremde oğlunu ve annesini kaybetmişti. Enkazdan çıkan mektubu okuyunca...
0
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
0
İzmir'de TIR kazası: 2 kişi öldü
İzmir'de TIR kazası: 2 kişi öldü
0
İzmir'in Başkanları Zübeyde Hanım'ın mezarında buluştu
İzmir'in Başkanları Zübeyde Hanım'ın mezarında buluştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.