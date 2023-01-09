İzmirlilere kötü haber! Halk Ekmeğe zam geldi!

İzmirlilere kötü haber geldi. İzmir'de ekmeğin 5 lira olmasından sonra Halk Ekmeğe de zam yapıldı. Halk Ekmeğin yarından itibaren 4 lira olacağı açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşlara sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak için Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş.’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası’nda ürettiği ekmeklerin fiyatlarında düzenlemeye gitti. Buna göre 210 gramlık normal ekmek, Halk Ekmek büfelerinde yarından (10 Ocak 2023) itibaren 4 TL’ye satılacak. Düzenleme yeni yılda elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüzde 65’in üzerindeki artışı göz önüne alınarak yapıldı.

Halk Ekmek Fabrikası aracılığıyla İzmir’de her gün 150 binin üzerinde ekmek yurttaşlara ulaştırılıyor.