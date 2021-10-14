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İzmirlilier dikkat! Sel, dolu, rüzgar uyarısı var!

İzmirliler dikkat. Meteroloji sağanak yağmur konusunda uyardı. Peki yağmur hangi saatlerde yağacak?

İzmirlilier dikkat! Sel, dolu, rüzgar uyarısı var!
14 Ekim 2021 Perşembe 16:13

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir’in kıyı kesimlerinde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde etkisini artıracak.

İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ve batı ilçelerinde ( Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak) çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama Zamanı:
15.10.2021 Saat: 11:00

Bitiş Zamanı:
16.10.2021 Saat: 03:00

Etiketler; #izmir #izmir yağmur #izmir sel
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