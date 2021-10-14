İzmirlilier dikkat! Sel, dolu, rüzgar uyarısı var!

İzmirliler dikkat. Meteroloji sağanak yağmur konusunda uyardı. Peki yağmur hangi saatlerde yağacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir’in kıyı kesimlerinde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde etkisini artıracak.

İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ve batı ilçelerinde ( Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak) çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama Zamanı:

15.10.2021 Saat: 11:00

Bitiş Zamanı:

16.10.2021 Saat: 03:00