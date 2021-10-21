İzmirlinin gözü kulağı bu haberde! Anlaşma olmazsa metro duracak!

İzmir toplu ulaşımının yüzde 43’ünü sağlayan metro ve tramvayda greve sayılı saatler kaldı. Saat 16:00 itibariyle taraflar arasında anlaşma sağlanamazken anlaşmaya varılmadığı takdirde seferler duracak

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması sonucunda Sendika, 22 Ekim tarihi itibarıyla greve gideceğini duyurmuştu. Greve saatler kala SODEM-SEN ile masaya oturan Demiryol-İş Sendikası toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, grev tarih ve saati olan 22 Ekim saat 05.00’a kadar müzakereye açık olduklarını belirterek uzlaşı olmaması halinde metro ve tramvayın çalışmayacağını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin grev ihtimaline karşı acil eylem planı oluşturmasına ilişkin ise Giral, Kriz ortamlarında kriz masaları oluşturulur. Burada bir kriz oluşacak, ne oluşacak? Biz İzmir halkının günlük 600 binini taşıyoruz ve toplu ulaşımın yüzde 43’ünü biz sağlıyoruz. O yüzden onlar da elbette önlemini açıkladım” dedi.

“Sendika uzlaşmak istemiyor” yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Giral, “TİS kapsamındaki 69 maddenin 60’ında uzlaştık ama bize ‘uzlaşmacı değiller, masayı terk ediyorlar’ dediler. Saatler süren toplantılar yaptık, defalarca Tunç başkana, belediye yetkililerine, CHP İzmir İl Başkanı’na ilettik. Bizim amacımız kimseyle kavga etmek değildi ama bize artık nefes alacak bir ortam bırakmadılar. Kötü niyetli olsaydık grev kararımızı son günlerimize bırakmazdık. 9 madde üzerinde uzlaşı sağlayamamıştık, bunların 7 tanesi ücretlerimizle ilgili ana maddeler… Yani burada çalışan arkadaşlarımızın geçimlerini sağlayacağı ücretler ve sosyal paketleri oluşturuyor” diye konuştu.

Durum vahim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir görüştüklerini de belirten Giral, “Tunç başkana söyledim, burada durum vahim, arkadaşlarımız evlerini geçindiremiyor, bıçak kemiğe dayandı dedim, maaş bordolarını önüne koydum. Belediye başkanı da; ‘evet bu geriye dönük bir sıkıntı biliyorum ama şehir dinamikleri önemli ama belediye şirketi bir anda nasıl kaldırabilir’ dedi. Belediyede 20 bin evladına veriyorsun, burada 627 metro çalışanına da bir sefer neşteri vuracaksın ki biz bir dahaki sözleşmede nefes alalım dedim. Tunç başkan bize daha önce, ‘2023’e, görev süremin sonuna kadar eşit işe eşit ücreti hayata geçireceğim’ dedi.

Sorumlu kim?

Konunun siyasete çekilmeye çalışıldığına dikkat çeken ve eleştirilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Giral, “Raylı sistemlerde Türkiye’nin her tarafında örgütlüyüz, CHP’li belediyelerde de örgütlüyüz. Bunu siyasete çekenlere söylüyorum; Adana’da, Antalya’da, İstanbul’da niye grev olmuyor, sözleşmeler masada bitiyor da İzmir’de raylı sistemde çalışan arkadaşlarım neden dirençle karşılaşıyor? Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu bizce, 20 senedir bu şirketlerin başında olan genel müdür seviyesindeki insanlardır” ifadelerini kullandı.

Şarteller inecek

Grev saatine kadar uzlaşıya açık olduklarını ifade eden Giral, “Grevi sendika istemez, sendika greve karar verir. Grevde en mağdur olacak İzmir halkı ama bir şekilde işine gidecek. Oysa buradaki emekçi grevde olduğu sürece evine ekmek götüremeyecek. Maaşını alamayacak, sigorta primi yatmayacak. Grev için sabah 05.00’a kadar süremiz var. O saate kadar müzakereye açığız. Ancak sabah 5’e kadar uzlaşı olmazsa şarteller inecek, trenler duracak” açıklamalarında bulundu.