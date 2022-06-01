İzmirlinin kaderini liman belirleyecek

İTB mayıs ayı olağan meclis toplantısına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Kenan Mortan, İzmir’in kişi başı 10 bin dolar alan gelirinin artması için limanın kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Borsası(İTB) mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Barış Kocagöz idaresinde İnovasyon Merkezi’nden yapıldı. Toplantıya İTB Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Vekili Muhsin Dönmez, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz katıldı. Toplantıya Paris’ten internet üzerinden bağlanan Ekonomist Prof. Dr. Kenan Mortan ise İzmir limanını değerlendirdi.



“İzmir ve Türkiye kazanacak”



Toplantıda konuşan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin sıkıntılı süreçlerde bile büyümeye devam ettiğini ve ilk çeyrekte yüzde 7.3 büyüdüğünü söyledi. İzmir ekonomisine değer katmak için tarıma dayalı organize sanayi bölgelerine yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Kestelli, “Tarıma dayalı OSB’ler ile eş zamanlı olarak Menemen’de faaliyete geçecek olan Türk tarımının silikon vadisi olacak İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) için de gerekli çalışmalar hızla ilerliyor. Bu projelerle İzmir ve Türkiye kazanacak” dedi.



“Bağımsız liman işletme yönetimi oluşturulmalı”



Ekonomist Prof. Dr. Kenan Mortan ise pandemi ile birlikte ülkelerin, kentlerin limanlarıyla ya var olacağını veya olamayacağını belirtti. Mortan, “İzmir’deki limanları tek tek ele almak yerine Aliağa, Çandarlı ve İzmir limanı birlikte değerlendirilmeli. Şu anda İzmir’deki 3 limanın koordinasyonsuzluğu kente çok şey kaybettiriyor. Aslında her 3 limanı kapsayan bağımsız bir liman işletme yönetimi oluşturulması lazım. Avrupa’da yaklaşık 30 liman bu şekilde yönetiliyor. Türk Hukuku ve Deniz Hukuku buna izin veriyor yeter ki İzmir iradesi bunu yapmaya karar versin” ifadelerini kullandı.

Kişi başı gelirin artması limanın kapasitesine bağlı

Eğer bir limana büyük gemiler giremiyorsa burada yönetim ne kadar değişse de çok bir şey fark etmeyeceğini vurgulayan Mortan, “O nedenle büyük gemiler de buraya girmeli. Kemalpaşa Lojistik Köyü ile Ege’deki 8 ile bağlantı yolları yapılmalı, bu çok önemli. Ayrıca Roterdam, Pire ve Hamburg limanlarındaki işleyiş için bir inceleme yapılmalı ve elleçleme kapasiteleri görülmeli. İzmir’in kişi başı 10 bin dolar olan gelirinin artması için limanın da kapasitesinin artırılmasında yatıyor. Ayrıca bir yönlendirme komitesi veya çalışma grubu oluşturulmasını da öneriyorum” diye konuştu.



“Lojistiğe sahip olanlar geleceğe yön verecek”



İzmir Limanı’nın önceki yıllarda Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğini hatırlatan Mortan, “Lojistik konusunda Hollanda’daki gibi bağımsız bir yönetim oluşturulmalı. Çandarlı Limanı’na gelirsek bu limanın gereksiz olduğuna dair bir bilgiye rastlamadık. Birince fazdaki 1.5 kilometrelik limanıyla birlikte 4 milyar euroluk bir fonla hayata geçecek. Çandarlı’nın işlevsiz hale gelmesi ise beni hayrete düşürür. Artık lojistiğe sahip olanların geleceğe yön vereceğini düşünürseniz Çandarlı Limanı önemli bir konuma sahip olacak” dedi.



”Uzun süre beklemeler kente kaybettirdi”



İzmir limanının da ele alındığı meclis toplantısında konuşan DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Dünya Bankası’nın lojistik performans endeksinde Türkiye’nin her sene aşağıya indiğini söyledi. Liman ve limana ulaşım bağlantıları, depolama, gümrük gibi uygulamaların bu endeksi etkilediğini açıklayan Öztürk, “Hollanda, Pire, Roterdam limanları bu uygulamalara en üst seviyede sahip. Çandarlı limanına ihtiyaç var ama limana bağlanacak demiryolu, hava yolu ve otoyolların yapılması çok daha önemli. İzmir limanındaki uzun süre beklemeler bu kente kaybettirdi. Bir limanın yapılması için 900 imzanın gerekmesi bile yatırımları zorlaştırıyor” diye konuştu.

“2030’da gemi gelmeyecek”



Kruvaziyere binen turistlerin ellerinde torba görülmediği, dolayısıyla alışveriş yapmadıklarının dile getirildiğini açıklayan Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, bu konulara böylesine basit bakılmaması gerektiğini aktardı. Öztürk, “Artık kruvaziyerler karbon ayak izinden dolayı her hangi bir limana uğradıklarında o limanda ne kadar enerji harcadıklarına bakıp ona göre yeni rotalar belirliyor. 2030’da bu limanlara kruvaziyer gelmeyecek. İzmir Valiliği koordinasyonunda kentin turizm olanaklarını ele alan bir kurul oluşturduk. İşte İzmir limanları izin de bir koordinasyon kurulu oluşturulabilir” dedi.

Toplantının ardından İzmir limanlarının kapasite ve olanaklarının artırılmasına yönelik Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildi.