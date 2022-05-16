İzmirlinin su kaynağına tehdit!

Orhanlı Mahallesi sakinleri imar planlarında tarım ve orman arazisi olarak işaretlenen, İzmirlinin su ihtiyacını karşılayan Ürkmez Baraj Havzası ile Tahtalı Baraj Havzası koruma alanı sınırları içinde yapılmak istenen jeotermal ve rüzgar enerji santralini istemiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Orhanlı Mahallesi Muhtarı Birgül Bozkurt, güzel doğa ve havanın bozulmasını istemediklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçe sınırları içindeki Orhanlı Mahallesi’nde imar planlarında tarım ve orman arazisi olarak işaretlenen alanda jeotermal ve rüzgar enerji santrali için başlatılan ÇED sürecinde 6 Haziran 2022’de İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısı yapılacağı Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından duyuruldu. İzmirlinin günlük su ihtiyacını karşılayan Tahtalı ve Ürkmez Barajlarının kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanı sınırları içinde yer alan bölgede kurulması planlanan “Karen JES (20 MWe) ve Yardımcı Kaynak (RES) Tesisleri”nin işletme ömrü 40 yıl, proje bedeli 300.000.000 TL, yıllık net üretim miktarı ise 160 milyon kWh olarak hesaplandı.

Planlanan proje ile ülkedeki yıllık kişi başı elektrik enerjisi tüketiminin 4.324 kWh1 (2023 yılı) olduğu varsayıldığında yaklaşık 37.000 kişinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olacağı ÇED raporunda belirtildi.

Seçilen alan projeye uygun değil

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığının görüşünün de yer aldığı raporda, söz konusu alanda gerçekleştirilmek istenen faaliyetin uygun olmadığı değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından projeye verilen görüşte “Proje alanının yerleşim yerlerine yakın konumu, alanda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nın yer alması, birçok dere hattının ve Yeni Orhanlı Gölet'inin bulunması, Küçük Menderes Havzası, Ürkmez Baraj Havzası ile Tahtalı Baraj Havzası “İçme ve Kullanma Suyu Kısa, Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanı Sınırı”, “DSİ Sulama Alanı Sınırı” içerisinde yer alması ve yoğun ağaç ve maki dokusuyla kaplı olması, vb. bir çok unsurla beraber, yukarıda belirtilen görüşler, mevzuat hükümleri ve benzer niteliklere sahip iller için yapılan bilimsel çalışmalar ve mevcut imar planı ve plan notları doğrultusunda söz konusu alanda gerçekleştirilmek istenen faaliyetin uygun olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca 5216 sayılı Kanun gereği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2. sınıf GSM kapsamında kalan projeye konu faaliyetlerin yer seçimi yönünden uygunluğu ve ruhsata esas işlemleri kapsamında İlçe Belediyesi'nin olumlu görüşünün alınması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Havamız, doğamız mahvolmasın”

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orhanlı Mahallesi Muhtarı Birgül Bozkurt ise mahalle sakinlerinin bölgede yapılmak istenen RES ve GES'leri istemediğini belirtti. Bozkurt, “Güzel doğamızın, havamızın bozulmasını, mahvolmasını istemiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin görüşü doğrultusunda Küçük Menderes Havzası, Ürkmez Baraj Havzası ile Tahtalı Baraj Havzası İçme ve Kullanma Suyu Kısa, Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanı Sınırı içinde, mahallemiz sınırlarında bu projenin hayata geçirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu projeye izin verilmemeli” dedi.