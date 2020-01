İzmirliye günaydın çorbası

Büyükşehir ve Konak belediyelerinin sabahları dağıttığı ücretsiz çorba servisi büyük ilgi görüyor.

İzmirli öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak çorba ikramıyla güne başlıyor. Büyükşehir, Ege Üniversitesi Bornova Metro çıkışı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere dört noktada hafta içi 07.30 ile 09.00 saatleri arasında "ev çorbası" dağıtıyor. Ege Üniversitesi öğrencisi Recep Sefa Arat, çorba ikramıyla sabahları kahvaltı yapma imkanı bulduğunu söyledi. Yine Ege Üniversitesi'nden Mustafa Yılmaz ikram edilen çorbayla güne sağlıklı bir başlangıç yaptıklarını, ekonomik olarak bütçelerine katkı sağladıklarını dile getirdi. Büyükşehir Aşevi Müdürlüğü dağıtım görevlisi Atakan Kumaş da haftada iki gün ezogelin, diğer günlerde ise mercimek, yoğurt ve tarhana ile yüzlerce öğrenciyi okula uğurladıklarını ifade etti, "Bu soğuk havalarda çorba vererek öğrencilerimizin içini ısıtmak bizi mutlu ediyor" dedi.

Konak'ta 7 ay boyunca

Kışın en soğuk ünleri yaşadığımız ocak ayında Konak Belediyesi, her kış olduğu gibi bu yıl da geleneksel çorba ikramını başlattı. Basmane metro çıkışı sabit olmakla beraber, her gün bir gezici ikram aracı da kentin farklı noktalarında İzmirlilere çorba ikram ediyor. Sabah 7.30 ile 8.30 saatleri arasında verilen hizmet ile vatandaşlar soğuk güne sıcak bir başlangıç yapma keyfi yaşıyor. Lezzeti kadar hijyen koşullarına da dikkat edilerek üretimi ve dağıtımı yapılan çorba servisinde her gün farklı bir çeşit yer alıyor. Vatandaşlardan tam not alan çorba ikramı, özellikle hava sıcaklığının düşük olduğu günlerde yapılmaya devam edecek. Gencinden yaşlısına, öğrenciden çalışanlara hem sıcak bir çorba içme keyfini yaşatan hem de paylaşma kültürünü hatırlatarak kalpleri ısıtan uygulama ile her gün yaklaşık bin kap çorba ikram ediliyor.