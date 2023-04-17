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İzmirliye müjde!!! Ramazan Bayramında toplu ulaşım ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda Ramazan Bayramı’na özel düzenleme yaptı. Tüm toplu ulaşım araçlarında sefer sıklıkları artırıldı. ESHOT, arife günü ve bayramın ilk iki günü 15 hatla mezarlıklara özel seferler de düzenleyecek. Bayram boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak

İzmirliye müjde!!! Ramazan Bayramında toplu ulaşım ücretsiz
17 Nisan 2023 Pazartesi 12:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüs, metro, tramvay ve vapurların yanı sıra Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Bayram yoğunluğu dikkate alınarak tüm ulaşım araçlarında sefer sıklıkları da artırıldı.

Kabristanlara özel 15 hat
ESHOT Genel Müdürlüğü, arife günü ve bayramın ilk iki günü kabristanlara özel toplam 15 hatta ayrıca hizmet verecek. Baykuş seferleri de bayram boyunca devam edecek. Tüm hatlarda hareket saatleri ve durak bilgileri www.eshot.gov.tr adresinden görülebilir.

Metro ve tramvay seferleri
İzmir Metrosu, bayram günleri boyunca 06.00 – 12.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 12.00 – 20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir, 20.00 – 00.20 saatleri arasında ise 7,5 dakikada bir hizmet verecek. Karşıyaka Tramvayı 06.00 – 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, 07.00 – 00.20 saatleri arasında ise 10 dakikada bir hizmet verecek. Konak Tramvayı ise 06.00 – 00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir hizmet verecek.

İZDENİZ’de baykuş seferleri
İZDENİZ gemilerinde ise arife günü hafta içi sefer tarifesi uygulanırken, üç günlük bayram süresinde ise hafta sonu tarifesi uygulanacak. Bayramın birinci ve ikinci gün gecelerinde baykuş seferleri yapılırken, yoğunluklara göre ise ek seferler konabilecek.
 
 

Etiketler; #izmir #ramazan bayramı #ulaşım #toplu ulaşım ücretsiz
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