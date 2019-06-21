İZSİAD'dan Soyer'e ortak çalışma çağrısı

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti, ortak projeler üretme teklifinde bulundu. Sanayici ve iş insanları olarak belediyeyle el ele vererek ortak projeler geliştirmekten büyük memnuniyet duyacaklarını dile getiren İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "Daha güzel ve dünyanın ilgisini çeken bir İzmir için birlikte çalışalım" dedi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi on binlerce yurttaşın katıldığı 10 Kasım törenlerinin stadyumlarda yapılmasını ve İZSİAD olarak bu tür organizasyonlarda birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını söyleyen Küçükkurt, İzmir-Selanik arasında karşılıklı gemi seferi düzenleneceği haberinden de büyük sevinç duyduklarını, kültürel alışverişin yanı sıra iki şehrin ekonomik ilişkilerine de katkı sağlayacağı için Belediye Başkanı Tunç Soyer'i desteklediklerini ifade etti.

Soyer'e kitap hediye edildi

İzmir'in her kesiminden çok büyük bir teveccüh ve ilgi olduğunu, ilgiden memnuniyet duyduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'e birçok müze kazandıracaklarının da müjdesini verdi. Soyer, Küçükkurt'un İzmir için birlikte çalışalım düşüncesini de paylaştığını belirterek, "Hepimizin görevi İzmir'e hizmet etmek. Bunu da hep birlikte daha iyi yapacağımızdan hiç şüphem yok" dedi.