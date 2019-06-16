İZSİAD, tavla turnası düzenledi

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ve elde edilen gelirin sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacağı 3. Tavla Turnuvası Bortar Mutfak 93'te yapıldı.

Üyeler hem eğlenceli hem de kıyasıya rekabete sahne olan bir gece geçirirken, etkinlikte sürpriz olarak İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve Nazmiye Küçükkurt'unda da bando eşliğinde 32. evlilik yıldönümü kutlandı.

Hakemler gözetiminde gerçekleştirilen ve son derece çekişmeli geçen müsabakalarından ardından dereceye giren isimler ödüllerin sahibi oldu. Turnuvada birinci olan Ahmet Bulut, Çeşme Ontur Otel'de bir gecelik konaklama, ikinci olan Halil Çungur Rıhtım Restaurant'ta, üçüncü olan Ekin Mazıcı ise Eyvan Kebap'ta çift kişilik akşam yemeği kazandı.

Keyifli saatler

Dernek olarak bir arada vakit geçirmekten keyif aldıklarını ifade eden İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, üyelerin dernek bünyesinde sosyalleşmesinin de önemli olduğunu ifade etti. Tavla turnuvasında hem eğlenceli hem de rekabet dolu anlar yaşandığını vurgulayan Hasan Küçükkurt, "Üyelerimizle birlikte güzel bir akşam geçirdik. İZSİAD'ın farklı aktiviteler yaparak gündeme gelmesi gerçekten çok güzel. Tavla turnuvasında mücadele eden arkadaşlarıma teşekkür ediyor, dereceye giren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Turnuvadan elde ettiğimiz geliri de sosyal sorumluluk projelerimizde kullanacağız" dedi.