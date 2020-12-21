İZSİAD’ın konuğu Başkan Soyer'di

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sivil Toplum Kuruluşları ile belli periyotlarla tekrarladığı toplantılar kapsamında İZSİAD ile çevrimiçi olarak bir araya geldi. İZSİAD’ın bakış açısıyla İzmir’in problemlerini ve yapılması gerekenleri dinleyen Soyer, İZSİAD’ın öneri ve taleplerini ekibiyle beraber not ederken, İzmir Depremi sonrası İZSİAD’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantının açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, deprem sonrası İZSİAD olarak hem kent ile hem de depremzedelerle kenetlendiklerini söyleyerek “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yaptıkları özverili çalışmalar nedeniyle destek olmak istedik, faydamız olduysa ne mutlu bize” dedi. İZSİAD olarak her zaman İzmir’in ve İzmirlilerin hizmetinde olduklarını ifade eden Küçükkurt, “Bundan sonra da bu tarz çalışmaların içinde olacağız. İzmir varsa biz varız, İzmir’in her zaman yanındayız.” dedi. Toplantıda ilk olarak İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kara söz alarak, Şaşal su projesi ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Deprem sonrası hasarlı binaların haricinde deprem yönetmeliğine tabi olmayan eski tarihli yapıların kentsel dönüşüm ile yenilenmesi konusunda Soyer’den bilgi isteyen Kara, taşınacak olan Buca Cezaevi’nin yerinin nasıl değerlendirileceğini de sordu. İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cengiz de Halkın Bakkalı projesinin büyütülmesi ve Belediyenin kooperatifçiliğinin geliştirilmesi konusundaki fikirlerini Tunç Soyer’e aktardı.

Gıda Çarşısı'na tamvay önerisi

İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber Durmaz ise Basmane’den başlayıp Gıda Çarşısı’na kadar giden Yenişehir Caddesi’ne bir tramvay hattı yapılması gerektiğini ifade ederek, “Hem Gıda Çarşısı hem de bu bölgede yoğun olan hastaneler nedeniyle İzmirlinin çok kullandığı bir güzergah burası. Ancak toplu taşımada bir sıkıntı mevcut. Daha konforlu bir taşıma modeli olan tramvay bu cadde için düşünülemez mi” diye sordu. İZSİAD Saymanı Yaşar Zengin ise İzmir‘de sahil dışında yürüyüş ve spor alanları eksikliği olduğunu vurgulayarak bu konuda yapılacak çalışmalara ağırlık verilmesini önerdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerine başlarken İzmir Depremi sonrası İZSİAD’ın yaptığı çalışmalar ve verdikleri destekler nedeniyle teşekkür etti. İZSİAD’I diğer sivil toplum örgütlerinden ayıran özelliğinin İzmir’e daha çok sahip çıkma çabası içinde olduğunu söyleyen Soyer, “Durgun sulardan iyi kaptan çıkmaz, krizlerde gördük, siz İzmir’e çok güçlü bir şekilde sahiplendiniz. Bu çok kıymetli, hem tebrik hem de teşekkür ediyorum” dedi.

Orta hasarlı binalara dönüşüm projesi geliyor

Depremden sonra ortaya çıkan orta hasarlı binalar olduğunu, 7500 dairenin bu anlamda çözüm beklediğini söyleyen Soyer, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkılan ve ağır hasarlı binalar için bir model ortaya koyuyor, ‘yarısını ben ödeyeceğim yarısını 20 yılda sen ödeyeceksin’ diyor. Ancak orta hasarlılar ile ilgili büyük bir boşluk var. Bu binalara devlet diyor ki ‘güçlendirme yaparak oturabilirsin’. Ancak bunun da bir maliyeti var ama devlet buna karışmıyor. Üstelik ‘bir sene içinde güçlendirme yapmazsan ben yıkarım’ diyor. Ağır hasarlılara tanınan kolaylığı da tanımıyor” dedi. Bu orta hasarlı binalarla ilgili Dünya Bankası ile görüşme yaptıklarını ifade eden Soyer, “Uzun vadeli bir finansman kaynağı yaratmaya çalışıyoruz. Bu ağır hasarlı binalara devletin tanıdığı hakkı biz Dünya Bankası eliyle orta hasarlılara sunmak istiyoruz” dedi.

İzmirli karar versin

Buca Cezaevi’nin yıkılacağını ve taşınacağını söyleyen Soyer, “Buraya ne yapılacağını ben tek başıma karar vermek istemem. İZSİAD öncülüğünde diğer STK’lardan da gelen önerileri incelemek isteriz, İzmir olarak en doğrusuna karar vereceğimize inanıyorum” dedi. Yürüyüş yolları ve bisiklet yolları konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çok sıkı çalıştıklarını, ayrıca İzmir’in kişi başı olarak 16 metrekare yeşil alanı 30 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Soyer, “Portakal Vadisi, Behçet Uz Parkı gibi devasa rekreasyon alanları yapıyoruz. Yeni yeşil koridorlar oluşturuyoruz, bir örnek vereyim, Kültürpark’ı Meles’e bağlayan bir yeşil koridor tasarlıyoruz” diye konuştu. Soyer, son olarak Basmane-Gıda Çarşısı arasındaki tramvay önerisini ise incelediklerini, bu konuda bir çalışma içinde olduklarını söyledi.



