İZSU 2022’de dev projelere imza attı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 2022’de başlattığı ve tamamladığı tarihi projelerle kentin altyapısını geleceğe taşıyacak önemli adımlar attı. Yaklaşık 3 milyar liralık yatırım gerçekleştiren İZSU 200 noktadaki çalışmalarla yağışların neden olduğu su baskınlarını önledi. Yüzülebilir körfez ve koku sorununun çözülmesi hedefi doğrultusunda Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde revizyon çalışmaları başladı. İzmir’de bir yılda 800 kilometre içme suyu şebekesi, 90 kilometre yağmur suyu kanalı yapıldı, arıtma tesislerinde 352,5 milyon metreküp su arıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i afetlere karşı dirençli bir kent haline getirme ve yüzülebilir körfez hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, 2022 yılında bu kapsamda çok önemli adımlar attı. Yaklaşık 3 milyar liralık yatırımı hayata geçiren İZSU, kentin birçok noktasındaki sorunları çözüme kavuştururken, güçlü ve sağlıklı bir altyapıyla İzmir’i geleceğe taşıyacak projelere öncelik verdi. 2022 İZSU açısından hem bütçe hem de fiziki gerçekleşmelerle rekorlar yılı oldu.

İZSU Genel Müdürlüğü kentin her noktasına kesintisiz ve temiz içme su ulaştırma, olası su baskınlarının yaratacağı zararların önüne geçme ve atık yönetimini çevre dostu yöntemlerle geliştirme vizyonuyla toplam 12 bin kilometre kare alanda İzmir’in 30 ilçesindeki 1295 mahallenin tamamına kesintisiz hizmet sağladı.

800 kilometre içme suyu şebekesi



İZSU 2022 yılında kent genelinde 800 kilometrenin üzerinde içme suyu şebekesi, nakil hattı ve isale hattında yenileme yaptı. Çeşme’de 372 kilometre, Dikili’de 174 kilometre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı tamamlandı. Seferihisar’da planlanan 249 kilometrelik içme suyu imalatının 67,6 kilometresi bitirildi. Çeşme’de 11 mahallede hizmet vermek üzere 278 milyon liraya mal olacak 350 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının imalatını kapsayan üçüncü etabın temeli yılın son ayında atıldı. Aliağa, Bayındır, Bornova, Buca, Karabağlar, Menemen, Selçuk, Tire, Torbalı, Kiraz ve Urla’da yapılan çalışmalarla yüzlerce kilometre yeni içme suyu şebekesi imal edildi ve eski hatlar yenilendi. İlçelerdeki kayıp-kaçaklar oranları düşürüldü.

153 sondaj kuyusu



Kesintisiz su hizmeti verebilmek için Beydağ, Bornova, Dikili, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla ilçelerinde toplam 135 adet içme suyu sondaj kuyusu açıldı. Ödemiş, Tire, Kiraz ve Karaburun ilçelerinde 8 yeni içme suyu sondaj kuyusunun çalışmaları ise devam ediyor.

6 içme suyu arıtma tesisi açıldı



2022 yılında içme suyu arıtma tesisi yatırımları kapsamında; Bornova Karaçam Göleti, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi ek ünitesi, Dikili Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi, Foça Musabey İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kemalpaşa Kızılüzüm paket içme suyu arıtma tesisi, Ödemiş Köseler paket içme suyu arıtma tesisi projelerinin inşaat çalışmaları tamamlandı.

Çeşme Kara Abdullah Burnu’nda Deniz Suyu Arıtma Tesisi imalatları ile Dikili Salihler ve Kıratlı Mahalleleri İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi’nin yapımı ise devam ediyor.

Taşkınlara geçit yok



İZSU Genel Müdürlüğü aşırı yağışların neden olduğu olumsuzlukların önüne geçmek için yaklaşık 200 kritik noktada çalışma yaptı. Son yağışlarda çalışmaların tamamlandığı bölgelerin hiçbirinde su baskını yaşanmadı. İZSU Çağrı Merkezi’ne ulaşan su baskını ihbarları ise yüzde 75 azaldı.

Yıl içerisinde kent genelinde yaklaşık 90 kilometre yağmursuyu ayrıştırma hattı imalatı, 53 kilometre dere ıslahı projesi tamamlandı. Ayrıca toplam 2 bin 344 kilometrelik hatta dere temizlik çalışması yapıldı.

2022 yılında dere temizliklerinde 275 bin 448 ton atık malzeme; körfezde yapılan dip çamur taraması çalışmalarında ise toplam 274 bin 188 metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Temiz körfez ve sağlıklı bir çevre için dev yatırımlar



Yüzde 97,2 ileri biyolojik atık su arıtma oranı ve altyapı yatırımları ile atık su yönetiminde Türkiye’nin lider kenti İzmir’de, 2022 yılında arıtma tesislerinde toplam 352 milyon 576 bin metreküp su arıtıldı.

Körfezin temizlenme sürecini hızlandırmak ve koku sorununu çözmek için Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki revizyon çalışmalarına öncelik veren İZSU, günlük arıtma kapasitesini 800 bin metreküpe çıkaracak 4. Faz 2. İkmal İnşaatı projesinin ihale hazırlık çalışmalarını da hızlandırdı.

Son bir yıldaki yatırımlar kapsamında Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanarak hizmete alındı. Karaburun Mordoğan atık su arıtma tesisinin inşaatı bitti, tesisin derin deniz deşarj hattının yapımı devam ediyor. Torbalı Karakuyu ve Urla Özbek Mahallesi’nde paket atık su arıtma tesisleri yapıldı. Tire Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı. Aliağa Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımı başladı. Seferihisar Ulamış’ta SBR Sistem Paket Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımı sürüyor. Torbalı ve Yazıbaşı-Ayrancılar atık su arıtma tesislerinin 2. etaplarının yapımına da devam ediliyor.