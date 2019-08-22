İZSU'dan 24 saat mesai

Menemen’de otoyol çalışması nedeniyle içme suyu hatlarının güzergahı değişiyor.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün Menemen’deki otoyol çalışması nedeniyle İzmir’e su aktaran ana isale hattının iki noktasında boru güzergahları değişiyor. Çelik boruların ana boruya bağlantısını yapmak ve su kesintisinden etkilenen bölgelere en kısa sürede su vermek için seferber olan İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını 100’e yakın ekiple 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı nedeniyle Manisa bölgesindeki kuyulardan İzmir’e su aktaran isale hattının iki noktasında boruların güzergahı değişiyor. İZSU Genel Müdürlüğü otoyol çalışması kaynaklı su kesintisini en kısa sürede sonlandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyük ölçüde tamamlandı

Menemen Koyundere Kavşağı ile Yahşelli’de dört ayrı noktada döşenen 2 metre 20 santim çapındaki yeni boruların ana isale hattına bağlantısı için 20 Ağustos’ta hattaki su kesilerek çalışmalara başlandı. Bağlantı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için İZSU çalışmalarına 37 kaynakçı, 50 işçi, 10 adet paletli kırıcı ve kazıcı iş makinesi, 4 adet 100 tonluk vinç ile gece boyunca da devam ediyor. Eski borularla yeni boruları birleştiren İZSU, kaynak çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, çelik boruların alttan desteklenmesi için zemine ayrıca beton dolgu yapılacağını ve ardından hafriyatın kapatılarak hatta su verileceğini de açıkladı.

Özür dileriz

25 Ağustos’ta tamamlanacak çalışmalar süresince su kesintisinden etkilenen Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ve Bornova’nın bir bölümüne Tahtalı Barajı’ndan dönüşümlü olarak su verdiklerini hatırlatan İZSU yaptığı açıklamada, “Otoyol çalışması nedeniyle ortaya çıkan bu kesintiden etkilenen tüm hemşerilerimizden özür dileriz. Vatandaşlarımızın çalışmalar süresince tamamen susuz kalmaması için Tahtalı Barajı’ndan Çiğli ilçesine kısıtlı da olsa su aktarıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız suyu tasarruflu kullanmaları. Bağlantı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Yeni boruların ana isale hattına bağlantısını sağlamak için gece gündüz aralıksız bir çalışma sürdürüyoruz” açıklama sını yaptı.

