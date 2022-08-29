İZSU'dan açıklama: Arıtma tesisi yapımı bakanlık tarafından engellendi

İZSU Genel Müdürlüğü, Kınık ilçesindeki atık su arıtma tesisi sorununun bazı siyasetçiler tarafından yanlış ve eksik bilgilerle gündeme getirildiğini belirterek, bu önemli yatırımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından engellendiğini açıkladı.

İZSU’dan yapılan ve Kınık’taki atık su arıtma tesisinin yapımının bizzat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından engellediğini belirten açıklamada “Kurum olarak Kınık ilçe merkezinde oluşan atık suların arıtılması için kurulması gereken atık su arıtma tesisini kurma ve işletme sorumluluğunu yerine getirmemize olanak tanınmamıştır” denildi.

Kınık ilçesinin kanalizasyon altyapısının 31.03.2014 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluk sahasına dahil olduğunu belirtilerek, ilçenin altyapısının bu tarihten önce farklı kurumlarca ucunda hiçbir atık su bertaraf tesisi bulunmaksızın inşa edildiği, İZSU Genel Müdürlüğü’nün ilçede atıksu arıtma tesisi yapılmasına ilişkin çalışmaları hızla başlattığı ancak tesisin yapımına engel olmak için bizzat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından imar planının iptaline yönelik dava açıldığı dile getirildi.

Atık su arıtma tesisini kurmak için olanak tanınmadı

İZSU’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

“İdaremizce Kınık ilçe merkezi ve civarında yer alan Yayakent, Poyracık, Dündarlı, Sucahlı, Kocaömerli ve Işıklar yerleşimlerinin atık sularının toplanması ve bertarafı amacıyla ivedilikle kanalizasyon ve iletim hatları için uygulama projeleri hazırlanmış ve bu proje ile uyumlu olmak üzere atık su arıtma tesisi yapımına uygun kriterlere sahip bir alan belirlenmiş ve akabinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca da istendiği üzere imar planı çalışmasına başlanmıştır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan tahsis talebinde bulunulmuş, ancak planlama sürecinde söz konusu taşınmazın atık su arıtma tesisi olarak kullanılmasında kaymakamlık tarafından bir sakınca bulunmadığının bildirilmesine rağmen söz konusu parselin tahsisi uygun görülmemiştir.

İlgili kanunun 30. maddesi kapsamında kamulaştırma yapılmasının istenmesi üzerine, İZSU bölge için büyük önem arz eden bu kamu yatırımından vazgeçmemiş ve kıymet takdiri yapılarak ilgili kurumdan bedeli karşılığı satın almak üzere her çalışmayı tamamlamıştır.

Tesisin onaylı imar planı doğrultusunda uygulama projelerinin hazırlanma aşamasına gelinmişken ve idaremizce tesisin yapımının bölge için ne denli önem arz ettiği, bu alanın idaremiz kullanımına verilmemesi halinde bugüne kadar yürütülen çalışmaların tamamının boşa gideceği defalarca bildirilmesine rağmen atık su arıtma tesisinin yapılmasını isteyen (!) Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Kınık Atıksu Arıtma Tesisi için onaylanan imar planının iptali için dava açılmış diğer bir deyişle söz konusu tesisin yapımı bizzat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından engellenmiştir.

İdaremizin Kınık ilçe merkezinde oluşan atık suların arıtılması için kurulması gereken atık su arıtma tesisini kurma ve işletme sorumluluğunu yerine getirmesine olanak tanınmamıştır.

Durum böyleyken Bakanlıkça ifade edildiği üzere ‘Kınık ilçesinde yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık suların arıtılmaması ve ilçede atık su arıtma tesisinin kurulmaması nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na idari yaptırım’ uygulanmıştır. Çevrenin korunması amacıyla bu tesisin yapımının ilçe ve Bakırçay havzası için ne denli önem arz ettiği konusunda en başından beri sorumluluklarını ortaya koyan idaremizce haksız uygulamanın iptali için dava açılmıştır.”