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İZSU'dan 'koku' iddialarına yanıt

İZSU Genel Müdürlüğü, bazı yayın organlarında yer bulan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

İZSU'dan 'koku' iddialarına yanıt
24 Ağustos 2021 Salı 11:48

İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde belli dönemlerde hissedildiği belirtilen kokunun Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nden kaynaklanmadığını açıkladı. Tesis girişinde, eski Gediz Yatağı civarında, Harmandalı Meydanı’da ve Mavişehir ilçesinin farklı noktalarında koku ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığını belirten İZSU yetkilileri, ölçülen değerlerin “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” te verilen sınır değerin oldukça altında olduğunu belirtti.

Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde yaşayan vatandaşlardan gelen şikayetleri inceleyip harekete geçen İZSU ekipleri, Ağustos ayı içerisinde tesis civarındaki noktalarda koku ölçümleri yaptı. Hava Kalitesi / Olfaktometre ile Koku Derişiminin Tayini ölçümlerinde, farklı bölgelerde 304 KB/m3, 251 KB/m3, 126 KB/m3 ve 108 KB/m3 koku birimleri tespit edildi. Ölçülen tüm değerlerin yönetmelikte öngörülen sınır değer olan 1.000 KB/m3 değerinin oldukça altında kaldığı görüldü.

Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin, 3 faz kapasite ile sorunsuz olarak 7 gün 24 saat çalışarak günlük yaklaşık 550 bin metreküp atık suyu arıttığı belirtilen açıklamada “Tesis içerisinde bulunan koku kontrol ünitelerinin bakım ve kontrolleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 4. faz inşaatı kesintisiz olarak devam eden tesisin kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında günlük 820 bin metreküp atık su arıtılacak. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi bugün alanında ülkemizin en gelişmiş ve en verimli şekilde işletilen tesislerinin başında gelmektedir. Körfezimizin eski günlerine dönmesi açısından önemli tesis spekülasyonlara konu edilmemelidir” denildi.
 

Etiketler; #izsu #izsu koku #çiğli atısu koku #çiğli arıtma koku
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