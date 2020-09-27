İZSU'dan “nefes aldıran projeler”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından koku giderim sistemi kurulan Bayraklı Atıksu Pompa İstasyonu’nu inceledi. Soyer, aynı sistemin Alaybey, Çiğli ve Gümrük istasyonlarında da kurulduğunu belirterek, bu bölgelerde çevreyi rahatsız eden koku probleminin ortadan kalktığını söyledi

Kokuya neden olan gazların giderilmesine yönelik mevcut sistemlerin artan nüfusla birlikte yetersiz kalması üzerine yeni arayışlara giren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, sorunun çözümünde uygulanacak projeyi akademik araştırmalarla tespit etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş. tarafından yürütülen "Atıksu Terfi Merkezlerindeki Kokunun Giderilmesine Yönelik Yöntemlerin Araştırılması ve Uygun Süreç Belirlenmesi" projesi kapsamında alternatif koku arıtma yöntemleri belirlendi. Bu yeni sistem dört pompa istasyonunda aynı anda hayata geçirildi.

“Kötü kokular giderildi”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından koku giderim sistemi kurulan Bayraklı Pompa İstasyonu’nu inceledi. Soyer, aynı sistemin Alaybey, Çiğli ve Gümrük istasyonlarında da kurulduğunu belirterek, bu bölgelerde çevreyi rahatsız eden koku probleminin ortadan kalktığını söyledi. İncelemeler sırasında İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'dan bilgi alan Başkan Soyer, yaptıkları yatırımlarda çevreye öncelik verdiklerini ifade etti.

4 tesiste aynı zamanda kuruldu

İZSU Genel Müdürlüğü, Büyük Kanal Projesi kapsamında Güzelbahçe'den başlayıp Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne kadar İzmir Körfezi'ni çevreleyen 65 kilometre uzunluğundaki ana kuşaklama kanalı üzerindeki dört pompa istasyonuna "koku giderim sistemi" kurdu. Atık suların Çiğli Arıtma Tesisi’ne iletilmesini sağlayan Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka Alaybey ve Çiğli pompa istasyonları için oluşturulan proje ile tesislerin yakın çevresini etkileyen koku sorunu ortadan kaldırıldı.