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İZSU'dan 'suda koku' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gaziemir ilçesinde suyun tat ve kokusunu etkileyen kısa süreli bir arıza yaşandığını ancak sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığını açıkladı

İZSU'dan 'suda koku' açıklaması
20 Haziran 2021 Pazar 14:29

İZSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tahtalı Barajı’nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

Etiketler; #izsu #gaziemir #su kokusu
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