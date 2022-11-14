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İZSU, Karşıyaka’da taşkınların önüne geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlarda yaşanabilecek taşkınları önlemek için başlattığı altyapı çalışmalarını Karşıyaka’da sürdürüyor. “Karşıyaka Çarşı Yenileme Projesi” kapsamında yağmur suyu ve atık su hatları ayrıştırılıyor

İZSU, Karşıyaka’da taşkınların önüne geçiyor
14 Kasım 2022 Pazartesi 12:47

İZSU Genel Müdürlüğü’nün geçen yıl 200 milyon liralık yatırımla 9 ilçede yürüttüğü yağmur suyu ayrıştırma projesinin ikinci ayağına Karşıyaka Çarşı bölgesinde devam ediliyor. İZSU ekipleri “Karşıyaka Çarşı Yenileme Projesi” kapsamında, Kemalpaşa Caddesi ve Yalı Caddesi’nin mevcut altyapı hatlarında yenileme ve onarım çalışması yapıyor. Bölgede birleşik sistem şeklinde hizmet veren kanalizasyon ve yağmur suyu hatları birbirinden ayrılarak yağmur sularının hiç kirlenmeden Körfez’e, atık suların ise kendi kapalı sistemi içerisinde doğrudan arıtma tesisine ulaşması sağlanacak. Proje kapsamında gerekli yerlere ızgaralar yerleştirilerek yağmur sularının güvenli bir şekilde deşarjı sağlanacak. Ayrıca caddedeki binaların içme suyu branşman hatları da çalışma kapsamında yenileniyor.

Çalışmalar kokuyu ve taşkınları önleyecek

Körfez’in kirlilik kaynaklarından kurtulması için büyük önem taşıyan proje, bölgede yaşanabilecek sel ve taşkınlarla birlikte olası koku sorununa karşı da önlem niteliği taşıyor.
Yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu bölgede güvenlik riski oluşturmamak ve günlük yaşamı aksatmamak için çalışmalar ağırlıklı olarak gece saatlerinde yürütülüyor. Projenin 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinin etkilerini en aza indirmek için Başkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı altyapı seferberliği kapsamında, geçen yıl Karşıyaka Zübeyde Hanım ve İnönü mahallelerinde 6 bin metre yağmur suyu ayrıştırma hattının imalatını tamamlamıştı.

Etiketler; #izsu #karşıyaka #izmir #haber
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