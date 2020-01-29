İZSU'ya 10,5 milyon TL teşvik

İZSU atıksu arıtma tesisleri için 2018'de ödediği elektrik bedelinin yaklaşık 10 milyon 500 bin TL'lik kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teşvik uygulaması kapsamında geri aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü atıksu arıtma tesislerinin çevre iznine sahip olması ve çevre cezası almamasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşvikinden yine yararlandı. Atıksu arıtma tesislerindeki 2018 yılı elektrik enerjisi giderinin 10 milyon 468 bin 675 liralık tutarı Bakanlık tarafından İZSU'ya ödendi. 25 atıksu arıtma tesisi işleten İZSU'ya 2010'dan bu yana Bakanlık tarafından ödenen miktar ise 43 milyon liraya ulaştı.

Maliyetlerin hafifletilmesi öngörülüyor

Teşvik düzenlemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevre Kanunu'nun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında yapılıyor. Düzenleme kimyasal, biyolojik ve ileri atıksu arıtma tesislerini kuran ve işletenleri ilgilendiriyor. Düzenlemeyle arıttığı atıksuyu göl, akarsu, deniz gibi alıcı ortama deşarj eden veya yeniden kullanan arıtma tesislerinin işletme maliyetlerinin hafifletilmesi öngörülüyor.

Bütçenin yüzde 9,2'sine denk

10 milyon 500 bin liralık teşvik İZSU Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi'nin 2018 yılı bütçesinin yüzde 9,2'lik kısmına karşılık geliyor. Atıksu Arıtma Dairesi'nin 2018 yılı bütçesi 113 milyon 346 bin 290 lira olarak kayıtlara geçmişti.