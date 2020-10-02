İZSU’dan DEPARK açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, dört ayrı pompa istasyonunda hizmete alınan koku giderim ünitelerine ilişkin Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK A.Ş.) tarafından yapılan basın açıklamasının kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir mahiyet taşıdığını belirtti.

Projenin 2015 yılında tamamlandığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı, söz konusu tarihte sadece yöntemin belirlendiği, fiziki yapım işinin ise 2020 yılında tamamlandığı vurgulandı. İZSU Genel Müdürlüğü, 27 Eylül 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından servis edilen “İZSU'dan dört bölgeye nefes aldıran projeler” başlıklı haber üzerine yapılan bir takım spekülasyonlar nedeniyle kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, yönetim kurulu başkanlığını Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın yaptığı DEPARK A.Ş tarafından basın açıklaması yoluyla kurumlarının hedef alınmasına bir anlam verilemediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Yanlışlarla dolu

Yüzde 77,33’lük hissesi Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait DEPARK A.Ş. tarafından dün yapılan basın açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in Bayraklı Atıksu Pompa İstasyonu’na yapmış olduğu inceleme ziyaretini yansıtan haberin içeriğine yönelik yalanlama mahiyetinde ifadeler kullanılmıştır. Tamamen bilgi eksiği ve yanlışlarla dolu bu açıklamada ‘2015 yılında yapılan bir projenin yeni bir proje gibi anlatıldığı görülmektedir’ şeklinde bir ifade kullanılarak, kamuoyu nezdinde farklı bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Oysa bahsi geçen projenin 2015 yılında henüz temeli atılmamış, hatta ihalesi bile yapılmamıştır. Bilinmesi gerekir ki bir yatırım süreci sadece kağıt üzerinde hazırlanan projeyle tamamlanmaz. Projeler, fiziki yatırım için finansman temini, ilgili kurumlardan izin ve onay süreçleri, ihaleye çıkılması, yapım süreci, ön işletme gibi aşamalardan geçerek hayat bulmaktadır.

Öncelikle bir kamu kurumu sorumluluğu ve ciddiyeti çerçevesinde kısır tartışmalara taraf olmadan, İzmirlilere doğru bilgileri tüm açıklığıyla aktarma görevini yerine getirdiğimizi ifade etmeliyiz. Bu hassasiyetle süreci anlaşılır kılmak adına madde madde ve kronolojik olarak şu şekilde özetleyebiliriz:

65 km uzunluğunda

Büyük Kanal Projesi kapsamında Güzelbahçe'den başlayıp Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne kadar İzmir Körfezi'ni çevreleyen 65 km uzunluğundaki ana kuşaklama kanalı üzerindeki dört pompa istasyonu bulunmaktadır. Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli Pompa istasyonları kentin farklı bölgelerinde toplanan atıksuların Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmesi amacıyla yapılmıştır. Kokuya neden olan gazların giderilmesine yönelik mevcut sistemlerin artan nüfusla birlikte yetersiz kalması üzerine yeni arayışlara giren İZSU Genel Müdürlüğü "Atıksu Terfi Merkezlerindeki Kokunun Giderilmesine Yönelik Yöntemlerin Araştırılması ve Uygun Süreç Belirlenmesi" adlı proje kapsamında 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile birlikte çalışmıştır.

Belirlenen koku arıtımı yöntemi doğrultusunda 28.09.2017 tarihinde “Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Gümrük Pompa İstasyonları için Koku Giderim Sistemleri Uygulama Projelerinin Hazırlanması” işine başlanılmış ve bu süreç 19.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır. 06.11.2018 tarihinde ise “Karşıyaka, Bayraklı, Gümrük ve Çiğli Pompa İstasyonlarında Koku Giderim Sistemleri Yapımı” işinin ihalesi tamamlanarak 24.12.2018 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre Karşıyaka ve Bayraklı pompa istasyonlarındaki Koku Giderim Ünitelerinin yapım süresi 210 gün, işletme süresi ise 365 gündür. Dolayısıyla bu süre 29.07.2020'de tamamlanmıştır.

Gümrük ve Çiğli pompa istasyonlarındaki Koku Giderim Üniteleri içinse 365 gün yapım süresi ve 365 gün işletme süresi belirlenmiştir.Bu süre 31.12.2020'de tamamlanacaktır. Özetle 2015 yılında DEPARK’tan alınan danışmanlık hizmetiyle koku giderimine yönelik yöntem belirlenmiş, 2017 yılında uygulama projeleri tamamlanmış, 2018 yılında yapım ihalesi imzalanmış, 2020 yılı itibariyle de süreç tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Rahatsızlık duymuşlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından servis edilen haberde en ufak bir yanıltıcı bilgiye yer verilmemekle birlikte söz konusu süreç özet olarak geçilmiştir.

Görüldüğü üzere DEPARK A.Ş. İZSU Genel Müdürlüğü’nün tamamını kendi kaynaklarıyla hayata geçirdiği bu yatırımın sadece yöntem belirleme aşamasında pay sahibi olmasına karşın, etik değerlere olan bağlılığımız nedeniyle servis ettiğimiz haberde bu kurumun da adı zikredilme gereği duyulmuştur. Ancak DEPARK A.Ş. tarafından yapılan açıklama göstermektedir ki, söz konusu kuruluşun isminin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarıyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyulmakta, hatta geçmiş yıllardaki ortak çalışma ve projelerin bile gündeme getirilmesi istenmemektedir. Son derece üzüntüyle karşıladığımız bu olay, kentimizin üniversiteleriyle ve onlara bağlı kuruluşlarla yürütmeyi hedeflediğimiz işbirliği ve dayanışma odaklı projelerimizi ve bilime olan inancımızı engelleyemeyecektir. İzmirli hemşerilerimize saygıyla duyururuz.”