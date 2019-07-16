İZSU’dan Dikili’ye 52 Milyonluk Yatırım

İZSU tarafından Dikili'nin içme suyu boru hattında yapılacak değişiklik için çalışmalara başlandı.

52 milyon 700 bin TL maliyetle gerçekleşecek çalışmalarda ilk kepçe vuruldu. Başkan Kırgöz de çalışmaları yerinde inceledi. Dikili İZSU Teknik Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen, Altınova terfi merkezinden Dikili depolara gelen 22 kilometrelik iletim hattındaki çalışmaların tamamlanmasıyla tüm Dikili'nin yer altı içme suyu boru hatları değişerek yaşanan su kayıpları ortadan kalkacak, temiz su kalitesi artacak.

Aşkla çalışmaya devam

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, " İZSU ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonuç verdi. Uzun yıllardır ilçemizin suyunu veren ancak zamanla yıpranmış olan 22 kilometrelik iletim hatlarının yenilenmesi için çalışmalar İZSU tarafından başlatıldı. En kısa zamanda çalışmaların tamamlanması için hem Dikili belediyesi olarak biz hem de İZSU ekiplerimiz gayret gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 'Birlikte Dikili' diyerek çıktığımız yolda ilçemizin ve hemşehrilerimizin hak ettikleri gerçek hizmetlere kavuşması için çalışmaya canla, başla, aşkla devam edeceğiz. Bu daha başlangıç. Her şey çok güzel olacak" dedi.