İZTAŞIT artık Menemen'de

Çevre ilçelerin toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez Seferihisar’da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi, Kiraz’ın ardından Menemen'de de başladı. ESHOT denetimli İZTAŞIT araçları törenle hizmete alındı. Başkan Tunç Soyer, “İzmir'e, Menemen'e çağ atlatan bir proje. Toplu ulaşımda tüm Türkiye'ye örnek olmasını dilediğimiz bir proje. Çünkü kazananı çok” dedi.

Güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZTAŞIT projesine bir halka daha ekledi. İlk olarak Aralık 2019’da Seferihisar’da, Mart 2022’de ise Kiraz’da çalışmaya başlayan İZTAŞIT araçları, Menemen’de de törenle hizmete girdi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu ile muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

“Acımız büyük”



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerine dün İstanbul'da yaşanan terör saldırısını hatırlatarak başladı. Soyer, “Bugünü bir bayram gibi büyük bir coşku ile kutlama heyecanı içerisindeydik. Ne yazık ki dün puslu havayı sevenlerin çok can acıttıkları, can yaktıkları vahim bir terör saldırısı yaşadık İstanbul'da. Acımız büyük. Rakamlar olarak geçiyor ama her birinin bir can olduğunu, ailesinin olduğunu, birilerinin anası, babası olduğunu biliyoruz. O nedenle acımız çok büyük. Diliyorum yaralı vatandaşlarımız bir an önce taburcu olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

“Kaybedeni olmayan bir proje”



"Gittiğin Kadar Öde", "A" ve "B" tarifeleri uygulanacak İZTAŞIT araçlarının İzmir'e, Menemen'e çağ atlatan bir proje olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Toplu ulaşımda tüm Türkiye’ye örnek olmasını dilediğimiz bir proje. Çünkü kazananı çok. Büyükşehir Belediyesi kazanıyor. Menemen esnafı kazanıyor. Toplu ulaşımdan faydalanan vatandaşlarımız kazanıyor. Kaybedeni olmayan bir proje. O nedenle büyümesi, daha çok gelişmesi lazım” dedi.

Esnaf kooperatif çatısı altında buluştu



Göreve gelmeden önce de dile getirdikleri gibi İzmir’in her yerinde rahat ve engelsiz bir toplum ulaşım ağı kurmanın kararlılığında olduklarını belirten Başkan Soyer, “İZTAŞIT, tarımda ve kentsel dönüşümde uyguladığımız kooperatifçilik modelinin toplu ulaşıma uyarlanmasıdır. Bu projenin çok yalın bir anlamı var; o da birlikten kuvvet doğar. İZTAŞIT’la çevre ilçelerde ayrı ayrı toplu taşıma yapan minibüsçü esnafımız omuz omuza veriyor ve kooperatif çatısı altında buluşuyor. Uzun yıllardır ayrı olan esnafın birleşmiş olmasından dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dört temel ilke



Bu sisteme dahil olacak ulaşım kooperatifleri için dört temel ilke belirlediklerinin altını çizen Soyer; "İlki; İzmirlilerin yaşam kalitesini yükselten araçlarla taşıma yapmaları. İkincisi; ESHOT’un belirlediği fiyat tarifesini uygulamaları. Üçüncüsü; uygun durakların belirlenmesi ve dördüncüsü İzmirlilerin konforunu artırmak adına yüksek kalitede hizmet vermeleri. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle çok daha yüksek kalitede bir ulaşım hizmetine kavuştu" dedi.

“İzmirlilerin vicdanına havale ediyorum”

Akaryakıtın neredeyse her gün zamlandığı, hayatın ateş pahasına döndüğü bir ortamda, mazeret değil, hizmet üretmeye devam ettiklerini de vurgulayan Başkan Soyer, şu ifadeleri kullandı: “Hayat pahalılığı bu kadar yükselmişken, enflasyon bu kadar tırmanırken birileri de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımını felç etmek için elinden geleni yapıyor. Büyükşehir Belediyesi finansman sağladığı için, toplu ulaşım aksamasın diye kasasından ulaşım şirketlerimize kaynak aktardığı için doğal olarak zarar ediyor. Bu kez de, 'Neden zarar ediyorsunuz' diye suçluyorlar. Gerçekten akıl tutulması. Bir yandan felç etmek için her şeyi yapacaksınız, sonra da neden zarar ediyor diye hesap soracaksınız. Bu durumu milletimizin, İzmirlilerin vicdanına havale ediyorum. Toplu ulaşım hizmetlerini bu zor koşullarda sürdürmek için taşın suyunu sıkıyoruz.”

“Başkanımız bizlere sahip çıktı”

Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu da akaryakıtta artan fiyatlar göz önüne alındığında bu projenin önemine dikkat çekti. İZTAŞIT'ın dev bir proje olduğunu anlatan Kurtoğlu , “Hizmeti alan halkımız ucuz, verimli ve kaliteli taşınacak. Esnafımız da sistem içerisine girerek kazancını artırmayı hedefliyor. Yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsçü esnafımız bugünün şartlarında elini taşın altına sokarak İZTAŞIT projesini sahiplendi” dedi. Başkan Tunç Soyer'in kendilerine sahip çıktığını dile getiren Kurtoğlu, “İlçede iki grup esnaf topluluğunun birleşmesi ve beraberliğinin sağlanmasıyla yolcu taşımacılığında esnafın tek vücut olması sağlandı. Çok değerli belediye başkanım; bize inandınız, güvendiniz. Sahip çıktınız. Yolcu taşımacılığına, bize çağ atlattınız. İzmir'e, halkımıza en iyi hizmeti vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemize model olacak bir çalışma. İzmir'deki bu uygulamanın, ülkede örneği yok” dedi.

İZMİRİM Kart avantajları



ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüslerinin devreye girmesiyle Menemen’de de toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erdi ve İzmirim Kart ile seyahat edilmeye başlandı. İlçede yaşayan 60 ve 65 yaş grubu yurttaşlar, engelliler, öğrenciler, öğretmenler ile emniyet/güvenlik sınıfı kamu personeli, şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz ve indirimli yararlanabilecek.

26 hatta 103 otobüs



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile SS 34 No’lu Menemen Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin imzaladığı sözleşme gereğince 26 hatta toplam 103 otobüsle ulaşım hizmeti verilmeye başlandı. 26 kadın şoförün de görev yapacağı İZTAŞIT araçları, sürücüleri ve kooperatif yönetimi, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün denetimi altında çalışıyor. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. İZTAŞIT araçları Menemen ve çevresinde, İzmir Otogarı, Bornova bağlantılı hatlarda hizmet verecek. Mevzuata uygun araçlarla taşımacılık hizmeti başladığı için minibüslerin kuralsız dur-kalk yapmaları sona erecek, yolcu ve trafik güvenliği artacak.