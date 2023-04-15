İZTAŞIT, Foça'dan da yola çıktı... Başkan Soyer: Türkiye’de çığır açacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Seferihisar’da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi, Kiraz ve Menemen’in ardından Yeni Foça’da da uygulamaya girdi. Başkan Tunç Soyer, “Tüm tarafların kazandığı bir model. Vatandaş kazanıyor, ESHOT kazanıyor. İzmir’de uyguladığımız bu model tüm Türkiye’ye yayılacak. Tüm Türkiye’de çığır açacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentin her yerinde güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmeti sunmak için dört yıl önce Seferihisar’da başlattığı İZTAŞIT projesi, Yeni Foça’da da hayata geçti. Yeni Foça Garajı’nda düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP milletvekili adayları, Yeni Foça Birlik Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akgün, belediye bürokratları, muhtarlar ve Foçalılar katıldı.

İZTAŞIT ile toplu ulaşıma yüksek standart

28 Aralık 2019’da İZTAŞIT’ın ilk uygulaması yapılan Seferihisar’da, İzmir’in toplu ulaşımında önemli bir milada tanıklık edildiğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “ESHOT denetimi altında, ekonomik, konforlu ve engelsiz toplu ulaşım hizmetini İzmir’in tüm çevre ilçelerine taşıma sözünü vermiştim. İşte bugün Yeni Foça’da bu sözümüzün gereğini yerine getirmek için bir aradayız. İZTAŞIT artık Yeni Foça’da. İZTAŞIT, ilçelerimizde bireysel taşımacılık yapan esnafımızın kooperatifler aracılığıyla kentimizin toplu ulaşım ağına dahil olduğu çok değerli bir proje. İZTAŞIT sayesinde Yeni Foça’daki toplu ulaşıma yüksek standartlar ve kurumsal bir kimlik gelecek” dedi.

“İzmirim Kart ile seyahat etme imkanı geliyor”

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile S.S. 49 No'lu Yeni Foça Birlik Kooperatifi arasında imzalanan sözleşme ile “Gittiğin Kadar Öde” ve “A” tarifeleriyle Yeni Foçalıların İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal gücüyle buluştuğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “İZTAŞIT otobüslerimiz İzmir Otogarı, Aliağa ve Eski Foça bağlantılı hatlarda çalışacak. Burada 3'ü kadın, toplam 38 şoför kardeşimiz görev yapacak. İZTAŞIT ile Yeni Foça’da ulaşımda nakit ödeme dönemi de sona eriyor. İzmirim Kart’la seyahat edebilme imkânı geliyor. Böylelikle 60 ve 65 yaş grubu hemşerilerimiz, engelli vatandaşlarımız, öğrenciler ve öğretmenler, ücretsiz veya indirimli toplu ulaşım haklarından yararlanabilecek. Yeni Foçalılar, İzmirim Kart sayesinde il genelindeki aktarma sisteminden de faydalanacak” dedi.

“Tüm taraflar kazanıyor”

İZTAŞIT projesini toplu ulaşımın tüm tarafları açısından kazan-kazan ilkesiyle oluşturduklarını söyleyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni Foça İZTAŞIT’ta proje maliyeti 76 milyon 900 bin TL olup, yüzde 10’u kooperatif tarafından peşin verilmiş, yüzde 90’ı Yapı Kredi Bankası tarafından 30 ay vade ile kredilenmiştir. İZTAŞIT ile minibüs esnafımız kazanıyor, çünkü ESHOT ile rekabet etmiyor ve ulaşım araçları yenileniyor. Minübüslerin yerini çevreye duyarlı, engelli erişimine uygun, bisiklet aparatı bulunan ve kamera sistemleri ile denetlenen İZTAŞIT otobüsleri alıyor. Vatandaşımız kazanıyor, çünkü saatleri belli olan, planlı, nitelikli, konforlu ve sürdürülebilir bir hizmet alıyor. Belediyemiz de kazanıyor, çünkü dağınık haldeki ilçe hatlarımız İZTAŞIT bünyesinde buluşuyor ve maliyetler azalıyor. Tüm tarafların kazandığı bir model. Vatandaş kazanıyor, ESHOT kazanıyor. İzmir’de uyguladığımız bu model tüm Türkiye’ye yayılacak. Tüm Türkiye’de çığır açacağız” diye konuştu.

“Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz”

Göreve geldiği 5 yılda 500 yeni otobüs hedefi koyduğunu hatırlatan Başkan Soyer, “İZTAŞIT ve İZULAŞ araçlarıyla toplu ulaşım ağına dâhil edilen yeni araç sayımız, 616’ya ulaştı. Bugün Yeni Foça İZTAŞIT bünyesinde 20 yeni aracın da hizmete başlamasıyla birlikte bu sayı 636 olacak. Öte yandan Nisan 2019’da hayata geçirdiğimiz Halk Taşıt uygulamasıyla 174 milyon binişte İzmirlinin bütçesine 200 milyon lira destek sağladık. İzmir’de ihtiyaç duyulan bölgelere 60 yeni otobüs hattı açtık. ESHOT Genel Müdürlüğümüz, halen kent genelinde toplam 390 hatta 1300’e yakın otobüsle hizmet veriyor. Pandemiye, depremlere, sellere, ekonomik krize ve ülkemizin yaşadığı tüm felaketlere rağmen İzmirlilere verdiğimiz sözleri bir bir, adım adım yerine getiriyoruz ve buna devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Başkanımız biz sizden razıyız siz de bizden razı olun”

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise “Merkezi hükümet mazota zam getiriyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız ekmek sağlıyor. Başkanımız biz sizden razıyız, siz de bizden razı olun. Altyapıda her zaman bize destek olan, yıllardır girilmemiş sokaklara giren, parti gözetmeksizin herkese yardım eli uzatan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bugünlere sizlerin sayesinde geldik

S.S. 49 No'lu Yeni Foça Birlik Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akgün de “İZTAŞIT bizler için maddi ve manevi açıdan önemli bir adım olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil etmeye hazırız. Bugünlere sizlerin sayesinde geldik. Güveninizi boşa çıkarmayacağız” diye konuştu.

Esnaf kurumsallaşarak kalkınıyor

Pandemi süreciyle derinleşen ekonomik kriz ortamında minibüs esnafının kalkınmasına öncülük eden İZTAŞIT projesi, bireysel taşımacıların kurumsal çatı altında birleşmesini sağlıyor. İZTAŞIT projesinin devreye girdiği ilçelerde toplu ulaşım araçları da yenileniyor. Yolcu kapasitesi yüksek, donanımlı, çevreye duyarlı, engelli erişimine uygun, bisiklet aparatı bulunan veya aparat takılabilen, araç içi kamera sistemleri ile denetlenen İZTAŞIT’lar, toplu ulaşım hizmetinde kalite standartlarını artırıyor.

İZTAŞIT araçları, sürücüleri ve kooperatif yönetimi, ESHOT Genel Müdürlüğü denetiminde oluyor. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak veriliyor.