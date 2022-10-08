İZTO Başkanı Özgener güven tazeledi, yönetimde revizyona gitti

İZTO 2022-2026 dönemi seçimleri tamamlandı, seçimlere tek aday olarak giren Mahmut Özgener yeniden yönetim kurulu başkanı seçilirken yönetimde üç isim değişti

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) 2022-2026 dönemi seçimleri tamamlandı. Seçimlere tek aday olarak giren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Hafta başında 90 bin üyesi bulunan İZTO’yu yönetecek, kentin ticari hayatına yön verecek meclis ve meslek komitesi üyeleri belirlenmişti. Yapılan seçimlerde oy kullanma yeterliliğine sahip toplam 49 bin 675 üyeden 10 bin 978’inin oy kullanmış seçimlere katılım yüzde 22’de kalmıştı. Seçimlerde 186 meclis üyesinden 59’u değişirken kadın meclis üyesi sayısı 7 olmuştu. Bugün gerçekleşen seçimlerde ise sandık başına giden meclis üyeleri Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurulu Delege Seçimleri ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı’nı seçti. Bir meclis üyesinin yurtdışında olmasından dolayı 185 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde 2 oy geçersiz sayılırken Mahmut Özgener 183 oyla yeniden İZTO Yönetim Kurlu Başkanı seçildi. Özgener’in tek listeyle girdiği seçimlerde yönetim kurulunda üç isim değişirken, yönetime iki kadın üye girdi. Önceki dönem yönetim kurulu üyesi olan Ali Osman Öğmen, Adil Özyiğit, Fetullah Yetik yeni yönetimde yer almadı.

Özpoyraz yeniden meclis başkanı oldu

2022-2026 dönemi ilk meclis toplantısı İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleşirken toplantıda Meclis Başkanlık Divanı seçimleri, yaşı en büyük meclis üyesi Nafi Demirel başkanlığında seçildi. Meclis başkanlığı için tek aday olan Selami Özpoyraz yeniden meclis başkanı oldu. 8 ismin yarıştığı Meclis Başkan Yardımcılığı seçimlerinde ise Mehmet Tahir Özdemir ve Nevzat Artkıy meclis başkan yardımcısı oldu. Meclis Katip Üyesi de Ali Yaramışlı oldu.

Seçimleri değerlendiren İZTO Başkanı Özgener, “Çok güzel bir seçim süreci yaşadık. Bundan dolayı mutluyuz. Sonuçlara baktığımızda, ilk dört yılda yaptığımız işlerin kabul gördüğünü görüyorum. Üyelerimiz büyük bir güvenle, kullanılan oyların tamamını almamıza vesile oldu. Bu bir yandan sevindirici bir yandan da bizim sorumluluğumuzu daha da artıran bir sonuç… Ama yeni yönetim kurulumuzla birlikte inanıyorum ki, ilk dört yıllık dönemde şehrimiz, ülkemiz ve odamız için yaptığımız projelerimizi geliştirerek hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekrar görev aldığımız için ve bize duyulan güveni görmemiz açısından çok keyifli oldu. Demokrasi açısından odamıza çok yakışır bir seçim süreci yaşandı” diye konuştu.



Uyumun göstergesi



İZTO’da 26 yıl aradan sonra başkanlık seçiminin tek adaylı olmasının hatırlatılması üzerine ise Başkan Özgener, “Sadece ben değil, meclis başkanımız da seçime rakipsiz girdi. Bu da, meclis başkanımızın meclisi çok uyumlu ve doğru bir şekilde yönettiğinin göstergesi… Kadın yönetim kurulu üyelerimizin olmasını çok önemsiyorum, onlar da yönetimimize renk katacaklardır” dedi.

"İşimiz siyaset değil"



"Türkiye kritik bir seçime gidiyor. Ekonomi ve ticaret alanında dalgalanmalar söz konusu… Böyle bir süreçte görev almak sizin için zor olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Özgener, “Bizim işimiz siyaset değil. Odalar, STK’lar, siyaset üstü kurumlar… Bizim görevimiz, üyelerimizin sorunlarını çözebilmek, sorunlarının çözümünde rol oynayabilmek… Aynı zamanda da şehrimiz ve ülkemiz için verimli olmak, iş dünyamıza katkı sağlayacak projeler yürütebilmek… Türkiye’yi bir seçim bekliyor ama seçim süreci başka bizim hizmet sürecimiz ve yolumuz başka…” ifadelerini kullandı.



İZTO 2022-2026 Dönemi Yönetim Kurulu



Mahmut Özgener

Abdullah Salkım

Ahmet Oğuz Özkardeşler

Emre Kızılgüneşler

Eyüp Cemal Elmasoğlu

İsmail Kahraman

Jülide Tutan Hergül

Mahmut Erkoç

Mehmet Şahin Çakan

Nuray Eyigele İşleyen

Serdar Gökhan Arıkan

