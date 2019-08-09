İZTO'dan 'Dijital Karavan'

İZTO, teknolojiyi üyelerinin ayağına Dijital Karavan ile götürecek. Oda Başkanı Özgener, dijital çağa uyum sağlayamayanların yok olacağını hatırlatarak, 'Üyelerimizi bilinçlendireceğiz' dedi

İzmir Ticaret Odası (İZTO), üyelerinin dünya ile rekabet edebilmesi amacıyla 'Dijital Gezici Karavan' projesi başlatıyor. Proje kapsamında, üyeleri ziyaret edecek olan dijital karavan sayesinde firmaların yeni teknolojilerle tanışması sağlanacak ve dijital dönüşüm haritaları çıkarılacak. Firmaların daha hızlı ve verimli iş yapabilmesinin ancak dijitalleşme ile mümkün olduğunu belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener "Günümüzde, dijital çağa adapte olamayan şirketlerin ayakta kalma şansı ne yazık ki yok denecek kadar az. Hayata geçireceğimiz Dijital Karavan projemiz ile üyelerimize teknoloji konusunda her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Tekno danışmanlık

Nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, 3B yazıcılar, elektronik ödeme sistemleri ve her alandaki yazılımlar ile tam anlamıyla bir dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde, çağa ayak uydurmak isteyen firmaların dijitalleşmeden uzak durması mümkün görünmüyor. Bu kapsamda, İzmir Ticaret Odası, yaklaşık 80 bin üyesinin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 'Dijital Gezici Karavan' kurulmasını kararlaştırdı. Proje kapsamında firmalarını dijital teknolojilere adapte etmek isteyen İZTO üyelerine, teknolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Karavan içinde sunulacak yazılımlar/teknolojiler ile dijitalleşme sürecine hiç başlamamış işletmelere en temelde Google görünürlüğü, kurumsal web sitesi ve kurumsal e-posta kullanmanın önemi anlatılırken, dijitalleşme sürecine başlamış ancak henüz ilk evrelerde olan işletmelere online stok yönetimi, online envanter takibi, online satış, online ödeme, e-arşiv, QR kod ve barkod uygulamaları, dijital etiketler gibi teknoloji ve yazılımların iş süreçlerini nasıl daha verimli hala getirebileceği aktarılacak. Dijitalleşme süreçlerinde daha ileri evrelerde olan firmalar için ise birebir görüşmeler ile işletmelerine özel IoT, Blockchaine, yapay zeka gibi ileri düzey teknolojileri içeren çözümler oluşturulması amaçlanıyor.

2020'de yollarda

Dijital Karavanın, belirli dönemlerde üyelerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanlarda bulunarak çok daha fazla sayıda üyeye ulaşmasının sağlanacağını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hedeflerinin daha çok firmayı dijital dönüşüm ile tanıştırmak olduğunu söyledi. Özgener "Bundan önceki süreçte dünyanın en değerli markaları listesinde ilk sıralarda petrol şirketleri yer alırken, bugün artık teknoloji şirketleri zirveye yerleşmiş durumda. Dijital dönüşüme ayak uydurmak işte bu yüzden çok önemli. Biz de İZTO olarak, üyelerimizin rekabet güçlerinin artması amacıyla dijitalleşmeye yönelik bir proje geliştirdik. Dijitalleşen firmaların hizmetleri daha hızlı ve verimli hale gelecek, böylelikle hizmet veren işletmenin yanı sıra hizmeti alan taraflar da yarar sağlayacaktır. Bu durum İzmir iş dünyasını olumlu yönde etkileyecek, karşılıklı kazanım esasına dayalı bir ilişki geliştirilmesi sağlanacak" dedi.

Özgener 'Dijital Gezici Karavan' projesi için İzmir Kalkınma Ajansı'nın 'Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programına"' başvuruda bulunacaklarını ve projeyi 2020 yılı içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.