İZTO'dan İzmir'e yeni çarşı ve sanayi sitesi müjdesi

İZTO Meclisi'nde Bornova'da bulunan Cemal Gürsel Kışlası arazisinin devir alınmasına ilişkin oda yönetim kuruluna yetki verildi. İZTO Başkanı Özgener, 2 milyar 732 milyon 500 bin lira bedel karşılığında Milli Savunma Bakanlığı'ndan devir alınacak arazinin oda üyelerine yönelik çarşı ve site yapmak amacıyla kullanılacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi mart ayı olağan toplantısında Bornova ilçesi Kemalpaşa ve Naldöken mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Orgeneral Cemal Gürsel Askeri Kışlası arazisinin oda üyelerine yönelik ihtisas çarşı ve sanayi sitesi yapmak amacıyla devir alınması görüşüldü. Mecliste oy birliğiyle alınan karar ile İZTO Yönetim Kurulu’na Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanması ve araziyle ilgili yapılacak işlemler hakkında yetki verildi. Söz konusu arazinin devir alınmasıyla ilgili konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İş insanları olarak İzmir’de yaşadığımız önemli sorunlardan biri; kentsel gelişim planları içinde sanayi ve ticaret amaçlı kullanıma yönelik belirli büyüklükteki arsa temininde karşılaşılan güçlükler. Bu konuya çözüm bulmak üzere uzun zamandır kapsamlı ve titiz çalışmalar yaptık ve sizlerin taleplerini karşılamak için ilgili kurumlarla sürekli olarak görüşerek ısrarla takip ettik ve alternatif çözümleri değerlendirdik. Bu çalışmalarımız kapsamında; kentimizin ekonomisini daha da geliştirmek, sektörel bazda yeni iş ve üretim alanları oluşturmak, alt ve üst yapısı modern olanaklarla donatılmış, lojistik açıdan uygun ve farklı sektörlere odaklanan site ve çarşılar yapmak önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.



BEDELİ 2 MİLYAR 732 MİLYON 500 BİN



Bornova’nın Kemalpaşa ve Naldöken mahallelerinde yer alan Cemal Gürsel Kışlası arazisinin, üyelerimize yönelik çarşı ve site yapmak amacıyla Odamıza devri konusunda talepte bulunduklarını aktaran Özgener, “Bakanlıkla yaptığımız sözlü görüşmeler ve yazışmalar sonucunda Milli Savunma Bakanlığı’nın 15 Ağustos 2022 tarihli yazısı ile söz konusu kışla arazisinin Odamıza devrinin yapılabileceği belirtilerek Odamız ve Bakanlık arasında devir protokolü yapılması için ön mutabakatımız talep edilmiştir. Bakanlığa bu konuda ön mutabakatımız olduğu bildirilerek bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı TOBB Kanunu gereği, kesin mutabakatımızı bildirmeden Bakanlık tarafından Milli Emlak’ın kabul ettiği lisanslı bir kuruluşa kıymet takdirinin yaptırılıp, tarafımıza bildirilmesi ve konuyla ilgili olarak Odamız Meclisi’nin onayı sonrasında kesin mutabakatımızı Bakanlığa bildirmek zorunluluğumuz olduğu iletilmiştir. Kıymet takdiri; Milli Savunma Bakanlığımız tarafından 11 Kasım 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Karat Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketi’ne yaptırılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı’mız tarafından bize iletilen 30 Aralık 2022 tarihli yazıyla bu talebimiz olumlu karşılanmış ve ek bir bedel ödenmeksizin Bakanlığın talep ettiği tesislerin yapılması şartıyla bu araziye ait parsellerinyaptırılan kıymet takdiri sonucu belirlenen 2.732.500.000 Türk Lirası bedel karşılığında Odamıza devrinin yapılabileceği ve 6.1.2023 tarihine kadar protokol yapılmasına ilişkin mutabakatın Meclis Kararı ile birlikte bakanlığa gönderilmesi istenmiştir. Kıymet Takdir Raporu üzerinde gerekli inceleme ve rayiç bedellerle ilgili Odamız tarafından da çalışma yapılarak değerlendirmek üzere Bakanlıktan ek süre talep edilmiş ve Bakanlık tarafından kabul edilmiştir. Bakanlık tarafından devir karşılığında talep edilen işleri Cemal Gürsel Kışlası’nda bulunan birliklerin başka kışlalara transferi ile diğer komutanlıklarda yapılacak yer değişiklikleri sebebiyle oluşacak tesis inşaat işlerinin yapılması olarak özetleyebiliriz” diye konuştu.



ÇARŞI VE SİTE OLARAK KULLANILACAK



Cemal Gürsel Askeri Kışlası hakkında detaylı açıklamalarda bulunan İZTO Başkanı Özgener, “Kışla; 681.965,21 metrekare olup 24 parselden oluşuyor. Bunlardan brüt 563.833,50 metrekareye tekabül eden 4 parsel, çarşı ve site olarak kullanılabilecek alanlardır. Net kullanılabilir alanlar imar uygulaması sonucunda belirlenmiş olacaktır. Bu projemiz kapsamında yer almasını planladığımız fonksiyonlar ise şöyle: Üyelerimize yönelik çarşı ve site içerisinde bağımsız bölümler, yönetim binası, mesleki lise ve çıraklık eğitim binaları, otopark alanları, banka, restoran, market gibi sosyal alanlar, temiz enerji tesisleri ve tabii ki yeşil alanlar. Tüm bu fonksiyonları kapsayacak şekilde hazırladığımız taslak yerleşim planını da bir fikir vermesi için hazırladık. Bu projenin tamamiyle hayata geçmesiyle birlikte üyelerimizin önemli sorunlarından birini çözmüş olacağımıza inanıyorum. Bulunduğu lokasyon, lojistik açıdan sahip olduğu avantajlar ve ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları aynı alanda kapsayacak büyüklükte olması itibariyle kentimizin en değerli alanlarından biri olan bu bölgenin, Odamıza tahsisi hususunda gösterdikleri güven için Üyelerimiz adına Milli Savunma Bakanlığı’mıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Üyelerimizin katılımıyla kuracağımız Kooperatif sayesinde burayı hızla planlayıp hayata geçirmek en önemli önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

