İZTO Meclisi'nde Şükürer'e tepki

İZTO meclis üyeleri İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu (İEKKK) ve Ege Sanayici İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer’in Balkan Göçmenleri’ne yönelik kullandığı ifadeler tepki göstererek Şükürer’in aldığı görevlerin gözden geçirilmesini istedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) ocak ayı olağan meclis toplantısında İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu (İEKKK) ve Ege Sanayici İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer’in bir gazeteye verdiği röportajda Balkan Göçmenleri’ne yönelik kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.





Şükürer'i kınıyorum

Şükürer'in açıklamalarına tepki gösteren İZTO Meclis Üyesi Akın Kazançoğlu, “Geçtiğimiz pazar günü yerel bir gazetemizde yapılan röportajda Şükürer İzmir'imiz hakkında bazı söylemlerde bulunmuştur. İnsan yaşamaya devam ettiği ve ekmeğini yediği bir şehre böyle aşağılayıcı bir açıklamada bulunmaz. Bu kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 12 şirketin yeminli mali müşavirliğini yapıyor. Bu röportaj'da balkanlardan gelen insanları kötülemiştir. Bu vatandaşlarımız güzel İzmir'imizin mozaiğini oluşturan insanlardır. Ben İzmir'e gelen tüm insanlar ile çeşitli okullarda arkadaşlık yapmış, ticaret yapmış biriyim. Odamızda da el ele İzmir'e hizmet için çalışıyoruz. İzmir'in yıllarca lağım çukuru haline gelmiş olduğunu söyleyerek geçmişte görev yapmış belediye başkanlarına da dolaylı olarak hakaret etmiştir. İzmir'imizde son 3 yılda STK'lar ve yerel yönetimler arasında böylesine anlaşmalı çalışma ortamı sağlanmışken, güzel İzmir'imize gerek mübadele ile gelen gerek Anadolu'dan gelen insanlarımızı kucaklamak yerine öteleştiren ve ayrımcılık sergileyen kişiyi kınıyorum. Bu kişinin İzmir'de aldığı görevlerin gözden geçirilmesini diliyorum" dedi.

“Kendisine bir beyin taktırsın”

Şükürer’in İZTO’daki görevlerinin sonlandırılmasını talep eden Meclis Üyesi Metin Aztekin ise “Ben Girit göçmeniyim. Bu şehirde mübadeleyle gelen çok güzel insanlar var. Bu şehirde yaşayan ve bu şehrin ekmeğini yiyen birisinin bu insanları kötülemesi hazmedilebilir bir şey değildi. Son yaptığı açıklamayı da hangi kafayla yaptığın düşünemiyorum. Neresinden tutarsanız tutun… Bu faşist ve ırkçı düşüncenin içinden çıkarak sözcüğe dökülmesidir. Özür dilemiş olması benim kelimelerimi kibar kullanmama neden oluyor. Ben inanıyorum ki bu şahsın iş yaptığı yer yüzde 90’ı göçmen olan insanlardan para kazanıyor. Eşitlik ilkesi vardır. Hiçbir şekilde hiç kimse kimseyi küçümseyemez. Bu şahsın kalbinin temiz olması gerekiyor. Kendisine şunu öneriyorum: Temiz bir kalp nakli yaptırsın. Tıp çok gelişti kendisine bir tane beyin taktırmasını öneriyorum. Kendisi bizim yönetim kurulumuza da üyeymiş. Bu konuda sayın başkanımızın da gereğini yapacağını düşünüyorum. Sayın Başkanımız Tunç Soyer’e bu sorulmuş be ‘İzmir’in gündemine böyle bir şey düştü ama bizim gündemimizde böyle bir şey yok.’ Bu ne demek? Ben bunu Tunç Soyer’e yakıştıramadım. Bu şehir bizim vergilerimizle dönüyor. Bu açıklamaya çok üzüldüm. Sayın belediye başkanından gereğinin yapılmasını rica ediyorum” diye konuştu.

“Bu bir FETÖ operasyonudur!”

Meclis Üyesi Koçali Al da, “Belayı önceden keşfetmek lazım. Bu ayak seslerini ben 5-6 ay önceden duydum. Bu bir FETÖ operasyonudur! İzmir'deki Karadenizlilere, Konyalılara, Elazığlılara, Balkan Göçmenlerine çağrıda bulunuyorum. 15 Temmuz'da beceremediler, şimdi yeni bir hareket başlayacak. Her il de bir karışıklık, laf düzenlemeleri. Biz ticaret insanıyız. Ülkemizde milli değerlerimize saygılıyız. Seçim geliyor, ülkede bir karışıklık meydana gelecek. Dış güçler nasıl dolarda bir gecede yükseliş yaptırdıysa bu da aynı. Bu kişi çıkıp açıklamalarda bulunmuş. Kuvâ-yi Milliye hareketi başladığı zaman bu arkadaşlar Kuvâ-yi Milliye hareketinin içinde hiçbir İzmirli yoktu. Açın tarih sayfalarına bakın" dedi.

Bildiri yayınlayacaklar

Al'ın Sözleri sonrası ise meclis salonunda tartışmalar yaşanırken araya giren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener konuşmanın yanlış yerlere gittiğini belirtti. Bunun üzerine Al, "Biz bu hafta STK'lar olarak bir toplantı yapacağız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e bir bildiri yayınlayacağız. Diyeceğiz ki 'eğer bu kişiyle yollarınızı ayırmazsa sizlere iyi yollar ancak biz sizle yol yürümeyeceğiz' diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Al’ın ardından söz alan diğer meclis üyeleri de Şükrüer’e tepki gösterdi.

"Hepimiz bir bütünüz"

Tartışmalara neden olan konuyla ilgili İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de “Üyelerimiz haklı bir sitemde bulundu. Bana da yorum yapacak bir şey kalmadı. Birçok meclis üyemiz söz aldı ve ortak konular Sayın Sıtkı Şükürer’in ifadeleri oldu. Dostlarımız haklı bir sitem içindeydi. Bu ülkede hepimiz bir bütünüz ve ayrıştıramayız. Biz İZTO’yuz. Biz bu ülkenin en büyük ve dikkat çeken sivil toplum örgütlerinden de biriyiz. Bu ülkeyi ve kenti ilgilendiren her şey bu meclisin konusudur” ifadelerini kullandı.