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İZVAK'tan Torbalı Başkanı'nın o sözlerine tepki

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, Torbalı'da altyapı tesisi kurmayı planlayan Göztepe için belediye başkanı Mithat Tekin'in "100 dönümlük bu arazi bir nevi Göztepe A.Ş. olacakken şimdi Göztepe AŞ oldu" açıklamasını eleştirdi

İZVAK'tan Torbalı Başkanı'nın o sözlerine tepki
22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:50

İZVAK Yönetim Kurulu, Mithat Tekin'in açıklamalarını şaşkınlıkla okuduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Üzülerek belirtmek isteriz ki bu talihsiz açıklama spora bakış açısı ve vizyon eksikliği konusunda bir başyapıttır. Tarımsal faaliyete hiç kimse karşı değildir. Ancak gerekçesi ne olursa olsun gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet edecek altyapı tesislerinin yapımını engellemekle övünen bu anlayışı reddediyoruz. Bu, İzmir olamaz.Tarım ve spor birbirinin alternatifi değildir."

İZVAK'tan gelen açıklamanın devamında ise Mithat Tekin'e sorular yöneltildi. "Sayın Tekin'e sormak isteriz" başlığı ile yayınlanan ifadelerde,

"1- Şehrimizin Süper Lig temsilcisi olan Göztepe'mizin ilçenizde spor yatırımı yapmak istemesini bir şans olarak görmediniz, gereken desteği vermediniz ve tahsisi iptal ettiniz. Maalesef artık vazgeçilmiş bir yatırım söz konusu iken, alaycı ve rencide edici bir uslupla yaptığınız açıklama sorumlu bir kamu yöneticisi için uygun olmuş mudur?  

2- Asırlık kulüplerimizin, İzmirimizin tanınırlığına ve bu yolla ekonomisine katkı yapan en değerli markalarımız olduğu, bu nedenledir ki büyükşehir belediyemizin kulüplerimize önemli destekler verdiğinin farkında mısınız?

3- Spor altyapı yatırımlarının, gözbebeğimiz çocuklarımıza ve geleceğimize yatırım olduğu konusunda hemfikir değil miyiz? Hangi düşünce ile tarım ve spor gibi birbirinden bağımsız iki konuyu yan yana getirebildiniz? Eğer bu yatırım yapılsa idi Torbalı esnafına, Torbalı çocuklarına nasıl bir katkı yapacağını hiç hesap ettiniz mi?

4- Altyapı tesisleri alanında tarımsal faaliyet yürüteceğiniz söz konusu olduğunda çözümcül bir yaklaşımla spor altyapı yatırımı yapılabilecek başka arazi seçenekleri sundunuz mu?

5- Bugün İzmir’den yetişen birçok sporcumuz A Milli Takım'da ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşarken, futbol dışı sporlarda dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını şehrimize getirirken, ekonomide şehrimizin gururu olan Torbalı’dan sportif anlamda da böyle çocukların çıkma ihtimalini hayal edebiliyor musunuz?  Sizden, bu talihsiz açıklamanızı geri alarak, spor camiasını mutlu edecek ve sizi de yüceltecek yeni bir açıklama yapmanızı bekliyoruz. Bu erdemli davranışı spor camiasından esirgemeyeceğinize inanmak istiyoruz"

Etiketler; #izvak #göztepe aş #Torbalı Belediyesi #mithat tekin
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