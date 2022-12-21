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Jak Eskinazi’nin acı günü

Türk ihracatının duayen isimlerinden, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin annesi Raşel Eskinazi (91) vefat etti

Jak Eskinazi’nin acı günü
21 Aralık 2022 Çarşamba 13:53

Annesi Raşel Eskinazi’nin vefatını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin İzmir İktisat Kongresi konulu basın toplantısında öğrenen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, hemen annesinin evine gitti.

Annesinin yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları olduğunu dile getiren Eskinazi, ailecek büyük üzüntü yaşadıklarını, Eskinazi ailesi olarak; annelerini, babaannelerini anılarında yaşatacaklarını aktardı.

1931 İzmir doğumlu olan Raşel Eskinazi, 1950 yılında İzmir Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. Salvador Eskinazi ile 1953 yılında evlenen Raşel Eskinazi, 2 çocuk, 3 torun ve torunlarının iki çocuğunu gördü.

Eskinazi ailesinin hayattaki en büyüğü, asırlık çınarı Raşel Eskinazi, 22 Aralık 2022 Perşembe günü İzmir Altındağ Musevi Mezarlığı’nda düzenlenen dini törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Etiketler; #Jak Eskinazi #haber #izmir
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