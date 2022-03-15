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Jandarma Buca'da orman temizliği yaptı

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda jandarma ekiplerince temizlik çalışması yapıldı

Jandarma Buca'da orman temizliği yaptı
15 Mart 2022 Salı 10:58

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, evsel atıkların doğada uzun süre kalmaması, cam şişelerin orman yangınlarına sebebiyet vermemesi ve çevre kirliğinin önlenmesine yönelik Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.

Doğa gönüllülerinin de destek verdiği etkinlikte piknik alanlarında atıklar toplandı.

Öte yandan etkinliğe katılanlara da HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) broşürü dağıtılarak telefon uygulaması da tanıtıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #buca #temizlik #kaynaklar #orman temizlik
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