Jandarma ekipleri 181 kaçak göçmen yakaladı

Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 181 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri 181 kaçak göçmen yakaladı
02 Ocak 2020 Perşembe 13:14

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çeşme, Menderes, Bergama, Karaburun ve Dikili ilçelerinden, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarla 113 Afgan, 25 Somali, 16 Suriye, 15 Filistin, 11 Senegal ve 1 Mali uyruklu toplam 181 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan 16 AGC 415 plakalı hafif ticari aracı durduran Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, organizatör olduğu iddia edilen H.T.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
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